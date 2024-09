Congo-Kinshasa: ESU - Une vingtaine d'étudiantes de l'Unikin bénéficient des bourses de l'Ambassade de Chine

Dans le cadre de la troisième édition de la Bourse Mulan, l'Ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, a procédé hier, jeudi 26 septembre 2024, en sa résidence, située à la Gombe, à la remise des enveloppes lourdes à vingt-quatre (24) étudiantes de l'Université de Kinshasa, issues de différentes facultés. Cette donation est destinée à leur permettre de financer leurs études pour les deux prochaines années, mais aussi à couvrir certaines dépenses des promotions en cours. La bourse octroyée fait référence à Mulan, une héroïne de la Chine antique.

Devant le Professeur Jean-Marie Kayembe, Recteur de l'Unikin, la représentante de la délégation estudiantine n'a pas caché sa satisfaction. «L'octroi de cette bourse ne représente pas seulement un soutien financier important pour la poursuite de nos études, mais il témoigne également de l'engagement solide de la Chine en faveur du développement éducatif en République démocratique du Congo.

En soutenant l'éducation des jeunes femmes congolaises, vous participez directement à l'émancipation de futures professionnelles et leaders, prêtes à contribuer à la croissance de notre Nation », a salué, au nom de ses camarades, l'étudiante Dorcas Ndona de la faculté des Lettres et Sciences humaines. Pour elle, la Bourse Mulan traduit, suffisamment, les bonnes relations qu'entretiennent, depuis plusieurs années maintenant, la Chine et la RD. Congo dans le domaine de l'éducation.

Prenant la parole, pour sa part, le Professeur Jean-Marie Kayembe a salué l'acte visible posé par l'Ambassadeur Zhao Bin. Il lui a dit merci d'avoir pensé à son université et l'a encouragé à maintenir le cap pour l'avenir.

La Chine, partenaire de confiance et d'avenir pour la RDC

Au moment de son allocution, M. Zhao Bin, lui-même, s'est longuement exprimé sur ce que son pays entend accomplir en faveur des congolais, rappelant, brièvement, les réalisations phares enregistrées ces dernières années.

« La coopération humaine et culturelle est toujours un volet important dans les relations sino-congolaises. En mai 2023, lors de la première visite d'État du Président Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO en Chine, les deux parties sont convenues de renforcer sans cesse les échanges entre les deux peuples et d'intensifier les activités culturelles. Depuis, l'Ambassade de Chine en RDC a poursuivi ses efforts en travaillant avec la partie congolaise pour favoriser la compréhension mutuelle entre les deux peuples et promouvoir le développement des jeunes congolais, dont le bilan est encourageant.

D'abord, le Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, don sans contrepartie du Gouvernement chinois, est officiellement transmis à la partie congolaise, après 5 ans de travaux assidus des constructeurs chinois au-delà des divers défis. Avec ses deux opéras capables de recevoir 2,800 spectateurs, ce nouveau bâtiment emblématique de Kinshasa abritera l'Institut national des Arts de la RDC et apportera un fort appui au développement de la cause cultuelle de la RDC et au renforcement des échanges culturels sino-congolais.

Ensuite, l'Ambassade de Chine a organisé avec succès plusieurs événements grand-publics dont deux éditions de « Semaine des Films chinois», avec une dizaine de films et documentaires chinois introduit à l'audience congolaise. Cette année en particulier, nous avons fait diffuser pour la première fois des films chinois à travers la RTNC.

Enfin, la partie chinoise a accordé cette année à la partie congolaise plus de 230 opportunités de formation et d'échanges en Chine sous différentes formes et dans divers secteurs. Parallèlement, nous encourageons les entreprises chinoises en RDC à accroître leurs investissements dans la formation des talents congolais pour renforcer la capacité d'auto-développement de la RDC», a fait comprendre le Diplomate Zhao Bin.

Des nouveaux succès au rendez-vous

Il est aussi revenu sur les retombées du Sommet du forum sur la Coopération sino-africaine qui s'est tenu, tout dernièrement, à Beijing, la capitale chinoise.

«Ce mois de septembre a été surtout marqué par la «Semaine Chine-Afrique» à Beijing, ouverte par la rencontre amicale entre le Président XI Jinping avec le Président TSHISEKEDI le 2 septembre, suivi par la tenue du Sommet 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine (FOCAC).

Les deux Chefs d'État ont dégagé un consensus important au niveau bilatéral sur la consolidation de la confiance politique, le raffermissement du soutien mutuel et l'approfondissement de la coopération dans différents domaines. Il est à souligner que la relation Chine-Afrique dans son ensemble est désormais rehaussée à une communauté d'avenir partagé de tout temps à l'ère nouvelle.

Le Président XI Jinping a lancé six grandes propositions et dix Actions de partenariat pour que la Chine et l'Afrique travaillent ensemble à promouvoir la modernisation, ce qui a été largement salué par les dirigeants africains», a-t-il ajouté, dans son discours du jour. Il est resté pleinement convaincu que la sino-congolaise est entrée dans une nouvelle phase et son développement repose sur les épaules des jeunes.