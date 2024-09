Congo-Kinshasa: Dans le cadre des réformes de la Justice du pays - Constant Mutamba promet la sécurisation des biens des entreprises publiques

Le Ministère de la Justice a tenu, jeudi 26 septembre 2024 à Hilton hôtel de Kinshasa, une conférence sur la réforme engagée à ce jour, particulièrement sur le décret relatif à la sécurisation des biens des entreprises, établissements et services publics.

Revêtu de la mission de trouver une thérapie aux maux qui gangrènent la justice congolaise, le Ministre d'Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux, Me Constant Mutamba Tungunga, a amorcé plusieurs réformes en vue de rendre à la justice ses lettres de noblesse. Ces réformes ont été présentées devant plusieurs personnalités politiques, les juges, les Directeurs Généraux de différentes entreprises publiques et privées ...

Parmi ces réformes, outre la sécurisation des biens des entreprises, établissements des services publics, la bancarisation des recettes du secteur de justice ... l'établissement du Parquet financier.

Outre le Ministre la Justice et Garde des Sceaux, quatre autres intervenants se sont succédé à la tribune en l'occurrence, le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Bussa Tongba, l'Honorable Eberande Kashimir Kolongele, le Professeur Joseph Zerbo, juge au Burkina-Faso et expert ainsi que Me Jérémie Wambo, Avocat et Expert.

Dans leurs interventions, il faut globalement retenir qu'ils trouvent salvatrices les réformes amorcées par le Ministre de la Justice et plaident pour leur meilleure mise en application.

Il y a lieu de noter que la modération de la conférence a été assurée par Me Alidort Kaïsha, Directeur de Cabinet du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux qui a procédé à la présentation des intervenants.

Plusieurs personnalités de la République ont pris part à cette conférence. Il s'agit des Honorables Sénateurs et Députés Nationaux, le représentant du Vice-premier Ministre, Ministre des Transports, des membres du corps diplomatique accrédités en République Démocratique du Congo, des hauts magistrats, du bâtonnier de l'Ordre national des Avocats ...

Cette réforme devra impliquer plusieurs secteurs. Tout le monde est tenu à apporter son soutien à cette initiative afin d'aider la RDC à mettre un terme au chaos qui mine l'appareil judiciaire.