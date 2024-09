Congo-Kinshasa: La CICM en campagne du 24 septembre au 24 octobre 2024 - Tous les congolais appelés au changement des mentalités !

Un développement effectif et efficient doit naître d'un peuple dont l'éveil est guidé par une mentalité renouvelée et orientée vers une prise de conscience irréprochable dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que, pour arriver à cette fin, la Cellule d'Innovation et de Changement de Mentalités organise une campagne d'éveil patriotique, du 24 septembre au 24 octobre 2024, afin d'inciter la jeunesse congolaise en particulier et tous les citoyens en général à un changement net de mentalité en vue d'aboutir à une paix, une quiétude et une vie sans doute à hauteur des innombrables ressources diversifiées que contient ce beau et vaste pays au cœur de l'Afrique.

Le changement qui doit commencer par chacun des congolais évitera à ce pays des détournements en boucle des deniers publics, la corruption, la fraude, ... bref, toute immoralité longtemps décriée non seulement dans sa classe politique mais également dans tous les secteurs de la vie. Soucieux d'accompagner les efforts et la vision du Premier d'entre les congolais, la Cellule d'Innovation et de Changement de Mentalités est bien prête à offrir à l'ensemble de la population congolaise les valeurs morales et éthiques, de patriotisme, républicaines, citoyennes, d'intégrité et de justice à travers cette campagne d'éveil de conscience.

Les efforts déjà engagés jusqu'ici par SEM Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne trouveront pas de terre fertile pour germer si l'homme congolais perdure à jamais dans sa ligne rouge marquée de fraude, de corruption et d'immoralité. Il est temps pour que le citoyen congolais expédie son côté obscur et prenne un nouvel élan à travers ce changement de mentalité qui est un socle au développement désiré par le Chef de l'Etat.

Le changement de mentalité implique une responsabilité solide dans la gestion de la chose publique, une prise de conscience ardente et passionnée pour chaque congolais dans son secteur d'activités et une noblesse assez étendue pour prouver l'amour de la patrie. Cela ne sera possible que par un formatage et une implémentation des nouvelles normes, idées et règles bien précises dans le but de transformer ce beau pays en un paradis terrestre où il fait beau vivre.

Le changement de mentalités doit se conjuguer au présent et par tous, en commençant par les forces vives de la nation en passant par des hommes et des femmes désignés ambassadeurs de valeur jusqu'au citoyen lambda.

Aimons notre pays ! Changeons nos mentalités ! Changeons maintenant !