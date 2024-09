Congo-Kinshasa: XIXème Sommet de la Francophonie - La rumba congolaise comme vecteur du soft power du pays

Après l'Assemblée générale des Nations unies qui a réuni à New York les Chefs d'Etat et de gouvernement de 193 Etats membres, la France va accueillir le XIXème Sommet des Chefs d'Etat et gouvernement de 88 membres de la Francophonie les 4 et 5 octobre prochain à Villers-Cotterêts et à Paris.

En marge du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, le célèbre Institut d'études politiques de Paris, communément appelé Sciences Po Paris et French-African Foundation, en partenariat avec le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et Jeune Afrique Media Group, vont organiser la première édition d'AFRICA DAY, dans la journée du 3 octobre 2024.

A cette occasion, des conférences, des panels et des espaces de Networking vont rassembler près de 800 jeunes pour échanger avec des leaders africains de divers horizons sur les voies et moyens africains de favoriser la transition énergétique notamment.

Une occasion d'échanger avec les étudiants de grandes écoles, des jeunes professionnels, ainsi que des dirigeants africains et français, des représentants institutionnels et politiques mais aussi des artistes et auteurs, des chercheurs et des experts de secteurs clés participant au rayonnement de l'Afrique sur la scène internationale, mais surtout de mettre en lumière les talents et le savoir-faire africains.

Le point d'orgue final de cette journée d'Africa Day sera le concert, de 17h00 à 18h00 au Campus de Sciences Po, 1 Place Saint-Thomas d'Aquin 75007 Paris, du célèbre artiste-musicien congolais, Fally Ipupa, l'un de plus talentueux ambassadeurs de la culture congolaise, qui fait la fierté de notre pays sur la scène musicale internationale.

Définitivement, les douces mélodies de la Rumba congolaise, un des instruments fondamentaux du « Soft Power » (puissance douce) qui redore le blason congolais, règnent toujours en maître sur les pistes de danse du continent africain depuis les années 1950 à ces jours et s'invitent désormais à l'échelle internationale dans tous les grands événements sportifs, culturels et même diplomatiques, et font tanguer sensuellement le monde.

Il est toujours nécessaire de rappeler que la République démocratique du Congo est plus grand pays francophone après la France. À ce titre, il doit jouer pleinement un rôle important au sein de cette organisation.