Congo-Kinshasa: Membre non permanent au Conseil de Sécurité ONU - Félix Tshisekedi dévoile la candidature du pays !

Ambition réellement affichée. Vision d'aller vers les hauteurs de la gestion des problèmes du monde. Atouts indéniables. La RD. Congo est bien là, en tant qu'un des pays africains inscrits dans la course pour arracher une place parmi les membres non permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU. D'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a si bien dit ce mercredi 25 septembre 2024, du haut de la tribune, dans son allocution dont la trame essentielle aura été, certes, centrée sur la situation préoccupante de guerre d'agression devenue, de plus en plus, harassante.

Epée tranchante...

Ce mercredi 25 septembre 2024 devant l'Assemblée Générale de l'Onu à New York, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RD. Congo, a été plus qu'une épée tranchante, quant à l'épineuse question de l'agression dont il a, du reste, désigné nommément le Rwanda, comme le pays porteur de la gangrène qui déstabilise, depuis plusieurs décennies, l'Est de son pays.

Retrait immédiat et inconditionnel exigé !

Ce même jour-là, visiblement très affecté par la dégénérescence ou, du moins, la dérrioration de la situation humanitaire et, surtout, la dégradation des conditions de vie des congolais évalués par des milliers en termes des grappes humaines inventoriées parmi les déplacés internes, Félix Tshisekedi, prenant à témoin l'Onu, a appelé, sans embages, ni fioriture, au retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises engagées sur le théâtre d'opérations militaires derrière le M23, le groupe armé que Kinshasa considère comme étant terroriste.

Jusqu'où irait le processus de Luanda ?

Même s'il ne désengage pas des efforts diplomatiques en cours notamment, au travers du processus de Luanda dont il juge encourageante l'initiative de João Lourenço, le Président Angolais, consistant à ramener

la RD. Congo et le Rwanda autour d'une table pour des discussions directes pour un retour à la paix dans partie Est, Félix Tshisekedi estime, cependant, que l'agression est, en elle toute seule, un acte de haute cruauté qui viole systématiquement la souveraineté de son pays et qui esseule, en même temps, les dispositions pertinentes du droit international régissant les relations entre les Etats à travers le monde.

Discussions ou poudre de perlimpinpin ?

Voilà pourquoi, à son avis, nonobstant les discussions déjà amorcées, le Rwanda ne peut, en aucun cas, être exhoneré de l'obligation de ce retrait immédiat et inconditionnel du territoire national de la RD. Congo.

Car, après tout, après autant de voyages et pourparlers, il faudrait éviter que ces discussions, apparemment, interminables, se muent en une pure traînée de poudre de perlimpinpin.