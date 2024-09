Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Le Président Vital Kamerhe mis au parfum des problèmes des provinces du Kwilu, Kwango, Maï-Ndombe et de Kinshasa

Le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe accompagné de l'honorable Deuxième Vice-Président Christophe Mboso Nkodia et du Rapporteur Jacques Djoli, a échangé ce mercredi 25 septembre avec les caucus de députés de quatre provinces de la RDC, à savoir : Kwilu, Kwango, Maindombe et Kinshasa. Il était question pour le speaker de la Chambre basse du parlement de s'imprégner de différents problèmes et défis à relever dans ces provinces, alors que l'Assemblée Nationale s'apprête à examiner le projet de loi de finances exercice 2025 déposé récemment par la Première Ministre Judith Suminua.

Pour le Président de l'Assemblée Nationale, Vital Kamerhe, il était nécessaire d'écouter les élus du peuple, après la dernière réunion institutionnelle autour du Président de la République, Félix Tshisekedi, en vue des solutions idoines.

Concernant les provinces issus du démembrement du Grand Bandundu, il a été noté que des problèmes sont presqu'identiques. Les élus sont largement revenus sur l'insécurité causée notamment, par le phénomène Mobondo et le conflit Teke-Yaka, l'absence de l'autorité de l'Etat dans plusieurs localités, l'insuffisance des effectifs policiers et militaires pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la carence des magistrats, les mauvaises conditions de détention dans les maisons carcérales, l'absence des infrastructures modernes dont les routes, les mauvaises conditions de vie de la population etc.

Pour la province du Kwilu, le Président du caucus, le Député national Garry Sakata a évoqué la question de la réorganisation de nouvelles élections législatives dans le territoire de Masimanimba. D'après lui, cette question bloque le développement de la province. Conséquences: les élections de Gouverneur et Vice-Gouverneur, des sénateurs et du bureau de l'Assemblée Provinciale se font toujours attendre.

A ce sujet, le Professeur Vital Kamerhe a déclaré avoir reçu les assurances du Président de la Commission Électorale Nationale Independent (CENI), Denis Kadima avec qui, il a échangé, peu avant la rencontre avec les élus. A en croire, le Numéro Un de la CENI, il n'y a plus d'obstacles à l'organisation des législatives à Masimanimba (Kwilu) et dont le calendrier sera incessamment publié. Il a rassuré que le problème des fonds nécessaires qui se posait est en voie d'être complètement résolu.

Concernant la ville-province de Kinshasa, les députés nationaux ont évoqué plusieurs problèmes dont: l'insécurité avec la recrudescence du phénomène « Kuluna », l'insalubrité, la dégradation de la voirie urbaine, la desserte en électricité et en eau potable qui constitue un véritable casse-tête dans plusieurs quartiers de la capitale, les embouteillages, la mauvaise conduite sur la chaussée des conducteurs des moto-taxis et des taxi-bus communément appelés 207, la dépravation des moeurs etc. Les élus de Kinshasa sont aussi revenus sur le phénomène Mobondo qui touche la partie Est de la capitale (Maluku).

Les députés nationaux ont sollicité l'implication du Président de l'Assemblée Nationale pour des solutions idoines aux problèmes posés au cours de cette réunion qui a duré plus de quatre heures. Concernant certaines questions, ils ont plaidé pour le déploiement d'une mission parlementaire dans les contrées concernées.

Le Président Vital Kamerhe a demandé à ses interlocuteurs de lui produire un rapport détaillé et contenant les desideratas de la population et des pistes de solutions.

« Grâce aux différents memos que vous allez déposer, nous devons entamer des actions de grande envergure avec des ministres sectoriels, dans le cadre du contrôle parlementaire pour trouver des solutions adaptées. Nous ne seront pas complaisants », a martelé le Speaker de la Chambre Basse du Parlement.