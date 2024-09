Gabon: AGNU – Oligui annonce l'organisation d'un referendum et la révision du fichier électoral

Le décor était planté pour le débat de la 79e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies ce 26 septembre 2024. M. Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la transition et Chef de l’État du Gabon, a rappelé que le pays vient de célébrer le premier anniversaire du coup de libération le 30 août 2024. Sa présence sur la tribune de l’ONU, fut le moment de faire le bilan de la transition et de notifier les projets à venir.

Dans son discours d'ouverture, le président de la transition gabonaise a tout d’abord évoqué la marche vers la construction d’un Gabon nouveau, avec notamment la mise en place des institutions de la transition.

Par ailleurs, il n’a pas manqué d’énoncer la libération des prisonniers politiques, l’inclusivité permanente, la tenue d’un dialogue national inclusif, ainsi que la rédaction d’une nouvelle constitution, tout en précisant que « la prochaine étape est l’organisation du référendum dans les prochains mois, l’adoption d’un code électoral et la révision du fichier électoral ».

En effet, son plaidoyer n’a pas fait abstraction du vécu des gabonais et des actions gouvernementales lors du coup d’État dernier. « Au lendemain du coup de libération du 30 août 2023, qui s’est réalisé sans effusion de sang, nous avons prôné la préservation de la paix et de l’unité nationale en faisant appel à toutes les forces vives de la nation, quels que soient leurs origines, leurs croyances ou leur statut social, dans les efforts visant à construire un Gabon plus équitable et plus prospère» a déclaré le nouvel homme fort du Gabon.

Pour élargir son discours auprès des confrères, des pères, des autorités et des institutions présentes, le Président de la transition a soumis une invitation véritable à respecter leurs engagements en soutenant les pays qui abritent les plus grands réservoirs de carbone au monde à l’instar du Gabon, du Ghana et de la Mozambique.

C’est dans un élan de générosité, qu’il a salué les efforts du secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable sur le « Sahara marocain », tout en valorisant l’annonce officielle des États-Unis qui ont dit « soutenir l’admission de deux États africains comme membre permanent du Conseil de sécurité ».

Cependant, « l’Afrique attend une adhésion plus large des autres membres permanents du Conseil de sécurité à cette initiative, en même temps que l’accès au droit de veto des membres africains, conformément au consensus d’Ezulwini, ceci ne serait que justice pour notre continent » indique le président.

Pour la promotion de la paix, l’allocuteur du 26 septembre a emprunté les mots du Président Félix HOUPHOUËT BOIGNY qui disait que : « La paix n’est pas un simple mot, mais un comportement, un véritable état d’esprit ». Pour lui, « cette aspiration légitime des peuples est un idéal ».

Il a recommandé aux pays développés, qui ont une expérience dans la résolution des conflits, de partager avec les autres États leur savoir-faire pour un monde plus juste et plus équilibré.