Algérie: Faid appelle au renforcement des capacités de la CTRF

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a appelé, jeudi, au renforcement des capacités de la Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), pour relever les différents défis, notamment ceux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors de la réunion du comité nationale d'évaluation des risques de blanchement d'argent et de financement du terrorisme, qu'il a présidée au niveau du siège du ministère, au cours de laquelle il a appelé "au renforcement des capacités de la CTRF, à travers le lancement de programmes de formation spécialisé dans le but d'améliorer les compétences techniques et professionnelles des employés de ce domaine vital, de manière à leur permettre de relever, efficacement, les défis croissants, notamment ceux liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme".

Lors de cette réunion, M. Faid a, également, souligné, la nécessité d'une coordination permanente avec les experts internationaux, en vue de tirer parti des expertises internationales et de se mettre au diapason des meilleures pratiques, selon le communiqué.

En outre, le ministre a renouvelé son appel à poursuivre la coopération et à intensifier les efforts afin d'atteindre les objectifs tracés et garantir l'efficacité de la stratégie nationale face aux défis liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

Par ailleurs, M. Faid, a donné plusieurs instructions relatives à l'organisation et à la programmation des prochaines rencontres de la CTRF, relatives à l'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ajoute le communiqué.

Se félicitant du travail réalisé par ladite Commission nationale, le ministre a appelé à " consentir davantage d'efforts, en vue d'assurer la réalisation des objectifs escomptés, conformément aux aspirations du pays et à ses engagements internationaux, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action convenu avec le groupe d'action financière ".

Dans cette réunion, un exposé a été présenté sur les expertises acquises, à l'issue des rencontres avec le groupe d'action financière, par le coordonnateur national et le chef de la CTRF.

La réunion a également porté sur un exposé présenté par le chef du projet de rapport d'évaluation nationale sur les propositions d'élaboration de la feuille de route, en vue de mettre en oeuvre la stratégie nationale de prévention des risques de blanchiment et de financement du terrorisme, qui a été adoptée par ladite Commission nationale lors de ses précédentes réunions.