Soudan: Al-Burhan Rencontre le PDG de la Banque Africaine d'Import-Export (Afrexim Bank)

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré jeudi à New York le professeur Benedict Oramah, président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export ( Afrexim Bank), en marge des travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies tenue à New York.

La réunion a discuté des aspects de la coopération conjointe entre le Soudan et la Banque au cours de la période à venir.

Le président du CTS a salué les accomplissements réalisés par la Banque en Afrique, soulignant la volonté du Soudan de surmonter tous les obstacles et défis auxquels la Banque est confrontée pour revenir et travailler au Soudan au cours de la prochaine étape, exprimant son appréciation pour la volonté de la Banque de revenir et travailler au Soudan.

Pour sa part, M. Benedict Oramah a affirmé la volonté de la banque de revenir et de travailler avec le gouvernement soudanais, et a déclaré : « Il existe des accords avec les autorités compétentes à cet égard », annonçant des projets de développement spécifiques au Soudan, soulignant l'importance du Soudan et son rôle pionnier sur le continent africain.

M. Oramah a évoqué les investissements de la banque au Soudan, qu'il a qualifiés de réussis, et a déclaré : "Nous voulons développer, faire progresser et renforcer ce partenariat pour parvenir à la coopération conjointe souhaitée".