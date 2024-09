Soudan: Le Président du CTS rencontre le président du conseil présidentiel libyen Mohammed Al-Manfi

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré vendredi le président du Conseil présidentiel libyen Mohammed Al-Manfi, en marge de sa participation à l'AGNU qui se tient actuellement à New York. Au cours de la rencontre, les deux hommes ont examiné les relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer, outre l'échange de vues sur un certain nombre de questions d'intérêt commun.

Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) a exprimé l'aspiration du Soudan à faire progresser et à renforcer les relations de coopération distinguées entre les deux pays dans tous les domaines afin de servir les intérêts des deux peuples frères.

Pour sa part, M. Al-Manfi a remercié le président du CTS pour le soutien continu et permanent du Soudan à l'Etat libyen et à son peuple, réitérant la "position ferme de son pays à soutenir l'unité et la stabilité du Soudan et à réaliser les aspirations de son peuple à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement"./ OSM