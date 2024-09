Soudan: Le président du CTS rencontre la Ministre du Développement International du Royaume de Norvège

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan s'est réuni en marge des réunions de la 79ème session du Assemblée générale des Nations Unies à New York avec Mme Anne Beth Tevenerem, Ministre du Développement International du Royaume de Norvège.

La réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur Hussein Awad Ali, ministre des Affaires étrangères, et de l'ambassadeur Al-Harith Idris, représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies à New York.

Au cours de la réunion, les relations de coopération entre les deux pays ont été examinées. La réunion a également abordé les développements au Soudan et de nombreuses questions dans la région. Le président du Conseil souverain a exprimé l'aspiration du Soudan à poursuivre la coopération conjointe avec le Royaume de Norvège et à l'élever au niveau souhaité qui répond aux ambitions communes des deux pays.

Son Excellence a fourni une explication à la ministre du Développement international du Royaume de Norvège sur le cours et l'évolution des événements au Soudan et sur l'attaque perfide lancée par la milice terroriste rebelle contre l'État soudanais.

Pour sa part, la ministre du Développement international du Royaume de Norvège a affirmé son enthousiasme et son soutien aux efforts visant à parvenir à la paix au Soudan et à mettre fin aux souffrances des citoyens, et a exprimé l'aspiration de son pays à faire progresser, consolider et renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans divers domaines.