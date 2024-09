Soudan: Le président du CTS rencontre le Secrétaire Général de la Ligue Arabes

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré vendredi le secrétaire général de la Ligue des États Arabes. , Ahmed Aboul Gheit, dans le cadre de sa participation aux travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies tenue à New York.

La réunion a discuté l'importance de renforcer la paix, la sécurité et la stabilité au Soudan, de mettre fin à la guerre, de remédier les conditions humanitaires et de ramener les déplacés dans leurs foyers.

Le président du Conseil souverain a exprimé son appréciation pour le rôle de la Ligue Arabe dans le soutien au Soudan et sa volonté de mettre fin à la crise soudanaise et de parvenir à une paix durable, abordant les efforts et les initiatives proposés à cet égard, soulignant la disposition du gouvernement à s'engager dans toute initiative visant à mettre fin à la guerre d'une manière qui garantisse la dignité et la volonté du peuple soudanais et la souveraineté de l'État.

our sa part, Aboul Gheit a exprimé le soutien de la Ligue aux efforts déployés pour mettre fin au conflit en cours au Soudan et restaurer le rôle de l'État soudanais à tous les niveaux, et a déclaré : « Le retour de la sécurité et de la stabilité au Soudan restera l'un des priorités de la Ligue arabe.