Soudan: Le président du CTS loue le soutien de la Russie pour le pays

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a rencontré à New York, en marge de sa participation aux réunions de l'AGNU le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

La réunion a permis d'examiner l'évolution des relations bilatérales entre le Soudan et la Russie et les moyens d'activer, de développer, d'améliorer et de renforcer les relations de coopération conjointe dans divers domaines afin de réaliser les intérêts stratégiques des deux pays, ainsi qu'un certain nombre de questions d'intérêt commun.

Le président du CTS a informé le ministre russe des Affaires étrangères de l'évolution de la situation au Soudan et des efforts déployés pour assurer la sécurité, la stabilité et la paix dans le pays.

Le président du CTS a salué le rôle joué par la Russie dans l'assistance et le soutien au Soudan et dans le soutien de la paix et de la stabilité au Soudan, notant le soutien de la Russie au Soudan dans les forums internationaux et régionaux et sa volonté de soutenir la sécurité et la stabilité au Soudan.

Pour sa part, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a affirmé le soutien de son pays au Soudan pour qu'il jouisse de la sécurité et de la stabilité, soulignant la volonté de son pays de poursuivre la coopération conjointe avec le Soudan et de renforcer les relations bilatérales, faisant l'éloge des relations solides entre le Soudan et son pays.