Soudan: Le président du CTS reçoit le Premier Ministre de la Somalie

New York — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu M. Hamza Abdi Barre, Premier Ministre de Somalie, en marge des réunions de la 79ème session du l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.

La réunion a examiné les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les développer d'une manière qui sert les intérêts des deux pays et des deux peuples frères, outre l'évolution de la situation au Soudan, les développements en Somalie et les questions d'intérêt commun.

Le président du CTS a salué les relations bilatérales et bien établies entre les deux pays, exprimant l'aspiration du Soudan à poursuivre le travail conjoint avec la Somalie pour faire progresser et renforcer les relations de coopération distinguées et faire progresser et consolider leurs domaines.

Alors que le Premier ministre somalien a exprimé la volonté de son pays de poursuivre sa coopération avec le Soudan et de renforcer et d'améliorer les relations bilatérales de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et des deux pays, soulignant que son pays se tient aux côtés du Soudan pour assurer la sécurité et stabilité et garantir sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale.