Ile Maurice: Championnats du monde (course en ligne junior hommes) - Samuel Dupuy n'a pu terminer

Samuel Dupuy n'a pu terminer la course en ligne junior des Championnats du monde, hier. La course qui s'est disputée entre Uster et Zurich sur une distance de 127,2 kilomètres a été rendue encore plus dure par les mauvaises conditions climatiques qui ont prévalu.

Sous la pluie et avec une route détrempée, la nervosité est présente dès le baisser de drapeau. Il y aura de nombreuses chutes dans les 25 premiers kilomètres, qui étaient pourtant plats. Les attaques ont fusé dès les premières difficultés mais c'est à l'usure que les plus forts vont se démarquer.

Ce sera finalement l'Italien Lorenzo Finn qui s'est imposé en 2h57:05 (moy. : 43,098 km/h) avec deux minutes et 5 secondes d'avance sur le Britannique Sebastian Grindley et 3:06 sur le Hollandais Senna Remijn qui devance au sprint deux adversaires. Seuls deux représentants africains terminent l'épreuve, soit les deux Sud-Africains Alexander Erasmus (74e à 20:54) et Travis Rademan-Ludeke (90e à 29:29). Sur les 163 concurrents qui ont pris le départ, 90 ont terminé.

Pour Samuel Dupuy, la course a été un peu trop rapide et il a eu du mal à suivre. Il a pris plusieurs cassures et s'est retrouvé loin derrière. Quoi qu'il en soit, ce fut une expérience enrichissante avant les prochaines échéances surtout les Championnats d'Afrique au Kenya du 9 au 13 octobre.