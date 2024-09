Ile Maurice: Colloque annuel de Pedostop en octobre

announcement

Pedostop, qui milite contre les abus sexuels sur les enfants à Maurice, tiendra son colloque annuel entre les 21 et 25 octobre. Le thème choisi cette année est le profilage des pédophiles et les stratégies d'intervention auprès des victimes (Profiling pedophiles and intervention strategies for victims). Ce colloque comprend une conférence publique, des ateliers de travail et deux journées de formation avec toutes les parties concernées dans la prise en charge des enfants victimes d'abus.

Les différentes sessions seront animées par deux psychologues et conférencières sud africaine et australienne, soit le Dr Micki Pistorius et Carol Ann Opperman, toutes deux ayant l'expertise et une vaste expérience dans le traitement des cas d'abus sur mineurs.

La conférence publique aura lieu le lundi 21 octobre, entre 16 et 18 heures au Caudan Art Centre. Pour y assister, il faut s'enregistrer sur le 264 8616 ou le 5750 1447 ou envoyer un courriel à secretariat.pedostop@gmail.com.