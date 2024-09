Congo-Brazzaville: Concert de slam - Mariusca Moukengue attendue au Palais du parlement

Ce samedi 28 septembre à 17h00 est attendue au Palais du parlement l'artiste slammeuse Mariusca Moukengue pour un concert tout à fait inédit qui s'annonce comme le sacre d'une carrière hors-pair ayant fait la distinction de l'artiste à l'international.

Une reconnaissance sur le plan national ferait accéder au rang d'art majeur une discipline encore cantonnée à un certain cercle. Il est des jeunes femmes qui carburent au courage, au zèle et à la détermination. Elles franchissent les étapes pas par pas, repoussant toujours plus loin leurs limites pour ne se fixer pour objectif que le seul Ciel.

C'est sans doute le cas de Mariusca, une jeune femme trentenaire qui a voué son âme à l'art portée par une vision et une détermination hors-pair. Formée aux classes du Festival Mantsina sur scène, elle s'intéresse au slam qui lui parle et trouve auprès de Prodige Héveille le mentor qu'il lui faut pour faire briller sa flamme. Elle décidera au bout de quelques années de challenger le Ciel, par le slam, s'en sent capable.

Rien ne l'arrête. Elle se révèle être une travailleuse infatigable, qui n'accorde ni repos à son corps ni répit à son âme. Tant qu'elle le peut et parce qu'elle le peut, elle avance et se décrit elle-même comme étant une âme jusqu'au-boutiste. L'aspect " touche à tout " est aussi souvent évoqué lorsqu'il est question d'évoquer son parcours. Elle aura fait du théâtre, du slam, pratiqué de la danse, se sera formée à la chanson et plus loin encore, à la critique d'art.

Tous l'auront vue s'inscrire et aller le cœur volontaire, telle une guerrière à l'un ou l'autre des ateliers proposés par l'Institut français du Congo. Une artiste qui se veut complète, ne serait-ce que dans les notions les plus élémentaires.

Si elle a trouvé sa voix dans le slam, elle a surtout démontré une exceptionnelle intelligence de la communication, une maîtrise de son image, fait preuve d'une personnalité joyeuse, ludique, attrayante, démontre d'une force de caractère à toute épreuve et fait montre d'une capacité de réseautage de haut niveau, ce qui en fait une opératrice culturelle de première ligne.

La directrice générale du festival Slamouv porte avec brio les couleurs du Congo sur l'échiquier international. " Elle représente " comme diraient les cousins rappeurs. Le festival qu'elle présente chaque année dans les espaces de l'Institut français du Congo et qui, depuis 2024, s'importe aussi dans les grandes villes du pays et Mariuca, aussi à l'aise à manier les mots en déclamation que pour discourir, défendre ses idées, est habituée à porter les couleurs de la nation dans les grandes réunions artistiques mais aussi diplomatiques du Congo, de l'Europe et de l'Afrique.

Son profil a ainsi été parfait pour qu'elle se voit décerner le prix de championne pour les droits des enfants Unicef Congo 2023 et ses nombreuses reconnaissances autant nationales qu'internationales en font une entrepreneure culturelle de premier plan, une interlocutrice tout à fait avertie. En art, elle est aussi connue pour encourager les projets de ses pairs, en chanson, en musique, en humour, en comédie. Tant qu'elle a du temps à donner, elle honore de sa présence le concert, la représentation, d'un confrère artiste, d'un collaborateur. C'est le Congo qui gagne !

Pour la sortie de son premier album " Ilimbi ", la partenaire de scène de Black Panther Slam à l'ouverture des Jeux africains en 2015 a une réputation à défendre. Après des opus comme " Vers cassé " ou le magnifique " Ngo Ngwani " en featuring avec la non pas moins populaire Nestelia Forest, le concert du parlement présente des enjeux sérieux qui vont bien au-delà de son individualité propre.

Relever avec brio cette convocation artistique serait faire introduire le slam-poésie, une discipline artistique qui peine encore en termes de représentativité et de rayonnement, dans le rang des arts majeurs après les superbes mises en lumière qui lui ont été faites par le niveau de performance des carrières et des créations des artistes comme Black Panther Slam, Mwasi Moyindo, Guer2vie et les patrons du Styl'Oblique. Bonne Chance à Mariusca, la République entière a le regard sur vous et la grande famille du slam-poésie vous assure son soutien. Que la fête soit belle et l'instant mémorable !