Congo-Brazzaville: Don - « Avenir pour les orphelins » offre des fournitures scolaires

À l'orée de la rentrée scolaire 2024-2025, l'association « Avenir pour les orphelins » a fait un don de fournitures scolaires le 21 septembre à deux orphelinats de Brazzaville. Un élan de coeur qui a été positivement apprécié par les responsables de ces maisons d'accueil.

« La rentrée scolaire pointe à l'horizon, nous avons pensé doter quelques fournitures aux enfants, allant de la maternelle au lycée. Leur venir en aide a toujours été un grand bonheur et une grande joie pour nous. Nous souhaitons faire encore plus, les aider à se former dans les métiers qu'ils aimeraient faire afin qu'ils deviennent les hommes et les femmes capables de prendre soin d'eux », a fait savoir Élodie Loembet, membre de l'association Avenir pour les orphelins.

Le premier don se destinait à l'orphelinat « La grâce » situé au cœur de l'arrondissement 7 Mfilou. Au total 6 enfants ont reçu des cahiers, sacs à dos, gourdes, parasoleils, stylo, crayons... La responsable, ayant requis l'anonymat, a vivement remercié l'association « Avenir pour les orphelins » pour ce geste touchant qui permettra aux enfants résidant au sein de cet orphelinat de renouer avec le chemin de l'école cette année.

Dans le même élan, elle a invité d'autres personnes de bonne volonté à penser aussi aux enfants au cours de l'année scolaire car tous sont inscrits dans un établissement privé à proximité, les établissements publics étant trop éloignés. « A la fin du mois, il me faut payer pas moins de 35 000 FCFA pour leur scolarité. Cela, sans compter leur alimentation et d'autres besoins. Nous avons et aurons toujours besoin d'assistance », a-t-elle dit.

Le deuxième orphelinat bénéficiaire du don est « Immaculé », situé à Mayanga. Pour cette seconde visite, l'association a offert aux seize enfants présents des fournitures scolaires afin de leur permettre de renouer cette année avec le chemin de l'école. Les responsables, aussi bien les enfants, ont tari d'éloges ce geste qui montrent à suffisance qu'ils ne sont pas oubliés.

Pour les dons majeurs, notamment en période scolaire, l'association ne compte pas seulement sur ses membres basés au Congo et en Europe, mais aussi sur les personnes de bonne volonté. Au terme de la remise des fournitures scolaires aux deux orphelinats, Elodie Loembet a remercié tous les donateurs. « Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez à notre association. Que le créateur vous le rende au centuple. Et merci beaucoup pour nos deux orphelinats. Nous souhaitons une heureuse année scolaire à tous ces enfants. Mon souhait est qu'ils parcourent leur année avec succès », a-t-elle dit.