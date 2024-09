Maroc: Fascinant et poétique, le Fado de Matilde Cid émerveille les mélomanes du Théâtre national Mohammed V

Rabat — Avec sa voix chaleureuse, la chanteuse de Fado portugais, Matilde Cid, a émerveillé les mélomanes du Théâtre National Mohammed V de Rabat, venus prendre part, jeudi soir, à un concert inoubliable dans le cadre de la 7ème édition du Fado Festival Maroc.

Sur scène, l'artiste portugaise a brillamment allié son registre personnel à celui du Fado traditionnel, charmant le public Rbati par sa fascinante et poétique performance qui retrace, en chanson, les aléas de la vie ou encore les liens forts entre la musique et la spiritualité.

L'interprète de "Dia Não", "É Cantando" et "Inesperado" et les musiciens l'accompagnant ont été ovationnés tout au long du concert, en réponse à leur générosité artistique qui se reflète par la connexion harmonieusement instaurée entre les instruments, la précision mathématique lors des transitions entre les accords, la rythmique envoûtante savamment établie et le goût prononcé pour la transmission de messages poignants.

Conférant à la musique un rôle clé dans la communication interculturelle, Matilde Cid a transcendé les obstacles linguistiques pour créer une ambiance conviviale, à même de réchauffer les coeurs et de faire dialoguer les émotions. Charmé par la beauté des rythmes et des mélodies, le public du Théâtre National Mohammed V a été subjugué par cette artiste aux multiples talents, dont le répertoire diversifié témoigne d'un génie artistique et d'admirables capacités vocales.

S'exprimant à cette occasion, Matilde Cid s'est réjouie de constater que plusieurs personnes sont passionnées par l'écoute du Fado au Maroc, soulignant que cette très ancienne musique urbaine portugaise connaît un renouveau porté par une nouvelle génération d'artistes.

Dans une déclaration à la MAP, le chanteur de Fado et producteur du Festival Fado au Maroc, Rodrigo Costa Félix, s'est félicité de la réussite de la 7ème édition du Festival Fado Maroc, se disant ravi de constater que de plus en plus de Marocains s'intéressent à ce genre musical portugais.

Organisée les 25 et 26 septembre au Théâtre National Mohammed V de Rabat, la 7ème édition du Fado Festival Maroc, placée sous le thème "Le Fado et la liberté", propose un programme diversifié comprenant deux concerts de musique, une projection de films, une conférence et une exposition de photos.

Festival itinérant et vitrine du Fado à l'international, Fado Festival célèbre sa 14ème édition mondiale depuis ses débuts à Madrid. L'événement parcourt chaque année 18 grandes villes d'Europe, d'Afrique, d'Amérique Latine et l'Asie.