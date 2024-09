Maroc: Berkane à l'heure du 14e Salon régional du livre et de l'édition de l'Oriental

Berkane — La 14ème édition du Salon régional du livre et de l'édition de l'Oriental s'est ouverte, jeudi soir à Berkane, sous le thème «La lecture, le livre, l'eau et le pari du troisième millénaire pour la survie et la continuité». Cette manifestation culturelle est organisée par la Direction régionale de la Culture de l'Oriental avec le soutien de la Direction du Livre, des Bibliothèques et des Archives, et en partenariat avec la préfecture de la province de Berkane, la commune et le Conseil provincial de Berkane, le Conseil régional et l'Agence de Développement de l'Oriental.

Selon ses initiateurs, cette édition qui se poursuivra jusqu'au 2 octobre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant la promotion du secteur de l'édition et du livre et l'encouragement à la lecture.

Le Salon compte une trentaine de stands regroupant plusieurs maisons d'édition et de librairies des différentes régions du Royaume, en plus de stands dédiés aux publications d'écrivains et intellectuels de la région de l'Oriental et de centres de recherches, tel que le Centre d'Etudes et de Recherche Humaines et Sociales d'Oujda (CERHSO), a déclaré à la MAP la Directrice régionale de la Culture de l'Oriental, Sabah Bay Bay.

Elle a souligné que le programme concocté pour cet événement comprend, outre une exposition de livres couvrant différents domaines du savoir, la signature d'un nombre de publications, des soirées de poésie et des colloques scientifiques avec la participation d'une pléiade d'écrivains, d'intellectuels et d'acteurs culturels, en plus d'activités de divertissement pédagogique au profit des enfants.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, de représentants des autorités locales, d'élus et de plusieurs autres personnalités, a été marquée par le vibrant hommage rendu au président du Conseil régional des oulémas de l'Oriental, Mustapha Benhamza, une grande figure du savoir et une véritable référence pour les chercheurs marocains.

Elle a été également marquée par une conférence qui a traité de deux thématiques de grande importance, à savoir la lecture et l'eau. Les intervenants ont souligné à cette occasion l'impact positif de ce Salon en matière de contribution à renforcer la place du livre papier à l'ère du numérique et de diffuser la culture de la lecture, mettant en avant les nombreux avantages et bienfaits de la lecture.

La lecture permet d'apprendre de nouvelles choses, de se former, d'approfondir les connaissances et d'en découvrir de nouvelles, en sus de développer l'esprit d'analyse et l'esprit critique, ont-ils fait remarquer. Ils ont aussi mis l'accent sur la richesse du programme de cette édition qui place la question de l'eau au centre des débats afin de sensibiliser et mettre en avant le rôle important de cette ressource vitale dans la vie.

Ce Salon constitue une opportunité pour approfondir la prise de conscience quant à l'importance de cette denrée vitale, et ce dans le cadre d'une approche culturelle qui fait de la bonne gestion de l'eau un comportement quotidien et une culture enracinée, ont relevé des conférenciers, mettant en exergue le rôle que peuvent jouer les nouvelles technologies face aux enjeux soulevés par la gestion des ressources hydriques.

Selon les organisateurs, cette édition rendra hommage à des personnalités culturelles en reconnaissance de leur travail et leur contribution à l'enrichissement de la scène culturelle dans la région de l'Oriental.