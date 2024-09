Malabo — L'engagement du Maroc, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour le renforcement et le développement de la coopération Sud-Sud a été mis en exergue, jeudi à Malabo, dans le cadre de la 11-ème réunion consultative de l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe (ASSECAA), que préside le Royaume en la personne du président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara.

Intervenant lors d'un panel sur le thème "Partenariats et initiatives intra-régionaux : opportunités d'intégration et de développement", le membre de la délégation parlementaire marocaine, Mohamed Amouri, du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc, a affirmé que le Maroc, grâce à la Vision Royale a fait de la coopération Sud-Sud un levier stratégique de sa politique étrangère et une des constantes de sa diplomatie.

M. Amouri a souligné que l'engagement du Royaume à promouvoir la coopération Sud-Sud s'inscrit dans le cadre d'une vision Royale stratégique axée sur le renforcement des capacités en matière de développement humain, d'appui à l'intégration économique, de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, selon une approche gagnant-gagnant, mettant en avant les différentes initiatives lancées par SM le Roi en tant que modèle pionnier et innovant de coopération Sud-Sud pour une croissance durable.

Dans sens, il a évoqué le discours royal adressé à la 15-ème conférence au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) tenue en mai dernier dans la capitale gambienne, Banjul, dans lequel SM le Roi a rappelé le lancement de l'Initiative Afrique-Atlantique en tant que processus de partenariat africain qui a pour finalité suprême de raffermir les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'océan atlantique, pour in-fine consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région.

M. Amouri a aussi mis l'accent sur le lancement de l'initiative royale pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Royaume pour une Afrique prospère, ainsi que le projet ambitieux de gazoduc Maroc-Nigéria, considéré comme un projet d'intégration régionale et de relance économique commune visant à impulser la dynamique de développement dans la bande atlantique.

Dans ce contexte, M. Amouri a rappelé également les visites officielles effectuées par SM le Roi dans plus de 30 pays africains dans l'objectif de renforcer les relations de coopération vers un partenariat stratégique efficace et solidaire, affirmant que le Royaume a signé plusieurs accords de coopération bilatérale avec de nombreux pays africains notamment dans les domaines économique, commercial, sécuritaire, douanier et culturel.

Le Maroc est considéré comme l'un des plus importants investisseurs du continent dans les domaines social, financier, économique, technologique et des infrastructures, a-t-il ajouté, précisant que le Maroc est devenu le premier investisseur africain dans l'ouest du continent, avec des investissements qui s'élèvent à plus de 4,5 milliards de dollars.

Au niveau arabe, le Royaume a toujours appelé à intensifier les efforts pour renforcer la coopération et l'intégration économiques arabes afin de surmonter les défis économiques et sociaux actuels en accélérant le rythme des projets d'intégration économique et commerciale.

D'autre part, M. Amouri a estimé que la diplomatie parlementaire peut jouer un rôle important dans la consolidation des partenariats stratégiques entre les pays membres et le renforcement de l'intégration économique entre les pays arabes et africains dans le but de trouver des réponses pragmatiques et efficaces aux divers problèmes de développement.

Il a, à cet égard, appelé à l'échange d'expériences et à l'adoption de meilleures pratiques dans les domaines économique et social pour relever les défis auxquels les pays membres sont confrontés, notant que les parlementaires, en tant que lien entre les gouvernements et les peuples, doivent oeuvrer à soutenir les politiques et les stratégies visant à accélérer la réalisation des objectifs d'intégration, facteur essentiel de prospérité et de paix communes.

Cette réunion de deux jours placée sous le thème "Renforcer l'action parlementaire commune des pays du Sud pour faire face aux défis environnemental, technologique et de développement", est co-présidée par M. Mayara, président de l'ASSECAA et la présidente du Sénat équato-guinéen, Teresa Efua Asangono.