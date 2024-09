Maroc: Rabat - Lancement d'un programme pour améliorer les services des établissements de protection sociale

Rabat — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a pris part, vendredi à Rabat, à un atelier dédié au lancement d'un programme visant à améliorer les services des établissements de protection sociale et à renforcer leur gouvernance.

Cet atelier, organisé en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates (OCP), vise à lancer un programme modèle pour renforcer les capacités des associations gérant les établissements de protection sociale afin d'améliorer la qualité de leurs services.

Dans une allocution à cette occasion, Mme Hayar a affirmé que ce programme a pour objectif d'accompagner les associations qui gèrent les maisons de l'étudiant "Dar Talib" dans l'élaboration de leurs projets de développement pour améliorer les mécanismes de gouvernance et les services sociaux offerts et garantir leur durabilité.

Ce projet, a-t-elle rappelé, intervient en application des Hautes orientations Royales visant à renforcer les fondements de l'État social et dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau Modèle de développement concernant l'investissement dans le capital humain, en particulier la jeunesse.

Il s'inscrit également en droite ligne du programme gouvernemental et de la stratégie "GISR" du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille visant à créer un environnement social innovant, inclusif et durable, a relevé la responsable gouvernementale.

%

Ce programme vise à renforcer le système de gouvernance au sein des établissements de protection sociale et à garantir leur indépendance et leur pérennité, tout en améliorant la qualité des services offerts aux populations cibles, a souligné Mme Hayar, ajoutant que cela permettra de renforcer la solidarité communautaire, de raffermir les liens intergénérationnels et d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants en situation de vulnérabilité.

Dans une première phase, les efforts ont été centrés sur le renforcement de la communication avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des maisons de l'étudiant afin de développer de nouveaux mécanismes de gestion et d'encadrement social, notamment en mettant en place un "projet de développement de l'établissement".

En application des Hautes orientations Royales visant à renforcer les fondements de l'État social et dans le cadre du programme gouvernemental, une approche prospective et innovante basée sur les principes de la participation, de l'innovation sociale, de la digitalisation et des partenariats a été adoptée afin d'améliorer l'offre sociale de ces établissements, selon le ministère.

Cette approche tend à faire de ces structures des espaces d'inclusion et d'innovation en développant des solutions aux problèmes auxquels les étudiants sont confrontés, conformément aux objectifs de la stratégie "GISR" du ministère pour un développement social inclusif, innovant et durable, qui vise à élargir la base des catégories ciblées et à faciliter leur accès aux services sociaux en tenant compte de leurs spécificités.

Le projet "accompagnement pour l'adoption d'un projet de développement de l'établissement" au sein des maisons de l'étudiant est réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de tutelle, le Groupe OCP, représenté par l'Université Mohammed VI Polytechnique, et la société civile, représentée par l'association Act-4-Community.

Dans une phase pilote, le projet sera lancé dans 12 maisons d'étudiants ("Dar Talib" et "Dar Taliba") avant d'être étendu à d'autres établissements.