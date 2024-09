Sénégal: Perturbation du TER - Trafic limité entre Dakar et Yeumbeul après de fortes pluies

Les fortes pluies de la nuit du mercredi 25 et la matinée du jeudi 26 septembre 2024, n'ont pas causé de dommages qu'aux usagers de la route. Le chemin de fer, avec le Train express régional (TER) également en a fait les frais, entrainant une perturbation de ses services pour les usagers.

En effet, dans une note, la Société d'exploitation du TER (SETER) a annoncé, en raison des fortes pluies tombées la nuit du mercredi dernier, la perturbation du service des trains, hier jeudi.

La zone De Rufisque et environs étant inondée, la SETER, qui gère le TER, a eu recours à des restrictions, informant que les trains circuleront uniquement entre Dakar et Yeumbeul, avec un passage toutes les 20 minutes, au lieu des 10 habituelles. «A compter de ce jour, le service sera limité au tronçon reliant les gares de Dakar et Yeumbeul, avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes», lit-on dans le texte de Direction générale de la SENTER.

Dès lors, aucun train ne roulera entre Yeumbeul, Rufisque et Diamniadio, au grand dam de milliers d'usagers de Thiès, Sébikotane, Nguékhok, Mbour et environnants qui, notamment les véhiculés, préfèrent prendre le TER à partir de Diamniadio pour regagner le Centre-ville ou au travail. Toutefois, assure-t-on, des équipes sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite. En attendant la reprise totale du trafic, les voyageurs sont invités à prendre leurs dispositions et à suivre les annonces officielles pour être informés des évolutions.