Tunisie: Colloque de clôture de la présidence tunisienne du XVIIIème Sommet de la Francophonie

TUNIS — L'Académie diplomatique internationale de Tunis a abrité, vendredi, un colloque axé sur la littérature d'expression française intitulé « L'insularité dans la littérature francophone et méditerranéenne : ouverture sur l'autre ou repli » qui marque la clôture de la présidence tunisienne du 18ème Sommet de la Francophonie et le passage du flambeau à la France pour abriter bientôt le 19ème Sommet à Villers-Cotterêts, à Paris.

Cette rencontre est organisée par la Direction générale de la diplomatie économique et culturelle au ministère des Affaires Étrangères, en hommage à l'île de Djerba qui a abrité le Sommet de la francophonie les 19 et 20 novembre 2022, ainsi qu'à l'occasion du premier anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, le 18 septembre 2023.

Ce colloque a eu lieu en collaboration avec la représentation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en Tunisie, l'ambassade de France, l'Alliance Française de Tunisie et le Groupe des ambassadeurs francophones (GAF), présidé par l'ambassade du Canada.

L'Académie a abrité la première rencontre du genre, autour de la francophonie, après celle organisée sous le thème des industries culturelles et créatives (ICC) dans l'espace francophone qui avait eu lieu en marge du « Tunisia Investment Forum » organisé les 12 et 13 juin 2024, à Gammarth.

Dans son intervention à l'ouverture du colloque, Mohamed Ben Ayed, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, de la migration et des Tunisiens à l'Etranger, a expliqué le choix porté cette fois-ci sur un thème culturel partant « de la ferme conviction » de la diplomatie tunisienne de « l'importance de la culture dans les relations internationales et qui constitue un puissant levier dans la consolidation des liens au-delà des différences et de la diversité".

« Nous sommes aujourd'hui et plus que jamais appelés à repenser le monde à travers la culture », a-t-il affirmé.

Dans le contexte du thème du colloque et de l'hommage à Djerba, il a indiqué que « l'insularité vue à travers le prisme de la géopolitique et des relations internationales n'est pas signe ni cause de repli sur soi», en témoigne, l'île de Djerba qui était tout au long de son histoire « un carrefour de commerce et une terre d'accueil ce qui lui confère son charme et sa richesse et constitue une source d'inspiration pour les écrivains et les artistes ».

L'ambassadrice du Canada en Tunisie et présidente du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF), Lorraine Diguer, a salué « l'engagement constant de la Tunisie et ses partenaires pour promouvoir les valeurs de la francophonie et renforcer les liens entre nos cultures et nos langues ».

La diplomate canadienne a parlé d'un monde marqué par des défis globaux qui exigent solidarité et coopération, estimant que « l'insularité nous enseigne l'importance des différences, de l'altérité ...».

De l'autre côté de l'Atlantique, la diversité insulaire n'est pas aussi étrange, puisque le Canada, a-t-elle dit, « possède également une diversité remarquable étroitement liée à la diversité culturelle et linguistique du pays qui compte 52 455 îles». Les îles francophones, comme celles de Montréal et du Prince-Edouard, « sont des espaces où le français est non seulement une langue de communication mais aussi un vecteur fort de résistance et d'affirmation identitaire ».

Pour la représentante de l'OIF en Afrique du Nord, Houa Acyl, cette rencontre se situe « dans un moment de création, de partage et de rassemblement autour de la littérature afin de souligner la place qu'elle occupe mais aussi le gain qu'elle peut nous apporter dans des moments qui sont parfois difficiles ».

« La littérature et forcément la lecture, c'est d'abord l'accès le plus simple à l'autre », a affirmé le représente de l'OIF qui emprunte une citation de Victor Hugo, dans Notre Dame de Paris, autour du livre qui est cet instrument « le plus simple, le plus commode, le plus pratique à tous ».

L'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a salué « le travail et l'engagement remarquable porté par la Tunisie en faveur d'une francophonie jeune, créative et connectée ». « La présidence française, selon la diplomate, s'inscrira dans la dynamique et dans la continuité porté par la déclaration de Djerba avec la volonté de créer un pont entre les jeunes, les artistes, les entrepreneurs, les activistes et les décideurs des cinq Continents ».

De son côté, Mourad Belhassen, chargé de la Direction générale de la diplomatie économique et culturelle au sein du MAE a déclaré que « la Tunisie devra dans quelques jours à Villers-Cotterêts passer le flambeau de la présidence de la Francophonie à la France » et ce à l'occasion du 19ème Sommet de la Francophonie prévu les 4 et 5 octobre prochain.

Il a présenté ce rendez-vous diplomatique qui revêt un cachet culturel et littéraire et dont le thème « n'est pas fortuit », puisqu'il se tient en hommage à l'île de Djerba qui vient de fêter son premier anniversaire depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Belhassen a tenu à préciser que ce colloque « se tient dans un cadre plutôt diplomatique où les relations internationales sont étudiées et décortiquées souvent selon une approche réaliste et pragmatique ».

Evoquant un monde balayé par les crises et les atrocités dont plusieurs régions du monde sont le théâtre, le diplomate a notamment parlé la Bande de Gaza dans les Territoires occupés et « le génocide dont la population palestinienne est la proie ou encore au Liban qui s'embrase aujourd'hui sous nos yeux épouvantés ».

Après la séance inaugurale et les interventions des diplomates, le colloque s'est poursuivi à travers deux panels autour des thèmes suivants ; « Francophonie et archipelisation » et « identité et altérité dans la littérature francophone » animés par une pléiade d'universitaires.

Le colloque a pris fin aujourd'hui clôturant ainsi la présidence tunisienne du Sommet de la francophonie qui passera le flambeau à la France pour abriter les travaux 19ème Sommet.

Outre le volet politique, une large programmation culturelle et artistique pluridisciplinaire est au menu du Sommet de Paris qui prévoit un festival de la francophonie, du 2 au 6 octobre, intitulé « Refaire le monde, le Festival de la francophonie ».