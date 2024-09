Congo-Brazzaville: Vie associative - APDFJF se projette sur l'avenir

L'Association de protection des droits de la femme et de la jeune fille (APDFJF) que préside Adam's Malaïka se projette d'analyser son avenir. Ainsi, il s'agit de mieux cerner les nombreux débats qui traversent le monde associatif et de repérer les principales visions de l'avenir du secteur par ses acteurs.

A travers cet atelier, les organisateurs se sont interrogés sur leurs propres forces et faiblesses, leurs opportunités et menaces, ainsi que sur leur capacité à affronter les défis actuels et futurs. L'outil de l'autodiagnostic de l'APDFJF est conçu pour évaluer les progrès de cette structure dans l'atteinte des objectifs que l'association a fixés aux membres afin de développer ses missions durables.

« L'autodiagnostic comprenait au moins 30 questions, à la fois quantitatives et qualitatives. Les questions sont conçues pour encourager la réflexion sur les différents objectifs de notre plan d'action ainsi que pour servir de base de référence afin de comprendre comment progresser dans l'avenir. Cet outil servira d'une base annuelle pour suivre les progrès de leurs objectifs », souligne le rapport parvenu à notre rédaction.

Pendant les travaux qui se sont déroulés à Brazzaville, il s'est agi de renforcer la capacité des membres et des non membres à connaître les points forts et faibles de l'association. Ceci dans le seul souci de développer les activités et se mettre à niveau ; d'identifier les forces et faiblesses ; de préparer l'association aux défis futurs, de définir le plan d'action et le budget. Cet atelier doit permettre alors aux participants de définir les points forts et faibles de l'association et de définir des axes d'amélioration, en relevant bien sûr l'atteinte des résultats et des pistes d'amélioration.

Pendant les travaux de ce diagnostic, les participants ont donné à titre personnel un point de vue nuancé sur les missions réalisées portant sur plusieurs points, entre autres sur l'analyse de l'impact des campagnes des sensibilisation à des communautés en lien avec des thématiques préoccupantes de protection de la femme et de la jeune fille contre toutes formes de violences ainsi que sur l'importance de la planification familiale et les maladies sexuellement transmissibles ;

sur l'accompagnement holistique (médical, psychologique, juridique et judiciaire) des femmes et jeunes filles victimes ou survivantes de toutes formes de violences et sur les suivies concernant les formations professionnelles des jeunes filles attachées dans des différents ateliers professionnels. « Nous avons eu le temps de discuter de toutes ses réponses en interne, entre différentes équipes, car nous avons estimé qu'une seule personne ne peut pas avoir toutes les réponses. Nous avons répondu aux questions de l'autodiagnostic en toute honnêteté et sur la base des données dont nous disposons », conclut le rapport.