Congo-Kinshasa: Ministère de la Justice - Lancement des travaux de la commission spéciale des réformes

Le ministre chargé de la Justice dit attendre de ces travaux une réflexion pour apporter des solutions idoines aux problèmes de la justice.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des sceaux, Me. Constant Mutamba Tungunga, qui a procédé, le 24 septembre, au lancement officiel des travaux de la Commission spéciale de réformes de quelques lois essentielles sur le système judiciaire, pénitentiaire, le barreau, le huissariat, etc., cette activité rentre dans la vision d'avoir une justice adaptée aux réalités congolaises et impliquant tous les acteurs socio-politico-administratifs.

Dans son allocution, en vrai praticien et enseignant du droit, le ministre Mutamba a posé un tableau sombre de la justice congolaise. Pour lui, les limites présentées depuis des décennies par la justice congolaise sont causées, non seulement par le manque de volonté de ceux qui sont censés la faire appliquer, mais aussi et surtout par une législation désuète et parfois non adaptée aux réalités de la vie sociale congolaise ainsi qu'au fonctionnement harmonieux de l'appareil judiciaire.

Comme thérapeutique, le ministre chargé de la Justice a préconisé que les travaux de cette commission soient accélérés et qu'ils impliquent toutes les couches sociales de la population dont les magistrats, les experts du gouvernement, de la présidence, du barreau, de la Chambre d'huissiers de justice, les acteurs de la société civile, etc. Et d'insister sur le fait que les participants à ces travaux doivent réfléchir en apportant des solutions idoines pour la justice et non les nouvelles difficultés.

%

"Les portes du bureau de la commission sont ouvertes à tout Congolais qui a un plus à apporter dans le secteur de la justice", a-t-il dit. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, d'office membres de cette commission, il y a eu le procureur général près la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le président de la Haute Cour militaire, le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de sécurité, le secrétaire général à la Justice, la première présidente du Conseil d'Etat, les avocats généraux, les procureurs, le bâtonnier national, etc.