Afrique: Les souvenirs de la musique congolaise - Création et parcours de l'orchestre Sosoliso du trio Madjesi dans le macrocosme musical congolais (1)

L'orchestre Sosoliso fut créé en 1972 par un trio des chanteurs dénommé Madjesi qui est l'acronyme de trois noms Ma comme Mario Matadidi Mabele, Dje comme Djeskain et Si comme Sinatra autre pseudonyme de Saak saakul.

Créé par un trio de trois talentueux chanteurs, Mario, Djeskain et Sinatra Saak Saakul, transfuges de l'orchestre Veve de l'illustre saxophoniste Verckys Kiamouangana et qui avaient fait la pluie et le beau temps de l'orchestre Veve. La sortie officielle de l'orchestre Sosoliso a eu lieu le 28 octobre 1972 au Bar Vis-à-vis devant un public venu nombreux assister à la naissance de ce nouveau-né de la musique congolaise comme il en était de coutume et dont la presse écrite et audiovisuelle en avait peu avant fait un large écho.

Composition de l'orchestre Sosoliso

Mario, Djeskain, Sinatra (chanteurs), Dercy Mandiangou et Sita Mabele (guitare solo), Makoso et Goby (guit. Acc.), Mok (guit. Basse), Patchanga (tumbas), Stève (drums), Mbole Tambwé, Félix Soki Mikanda dit Somida et Louison Akuda (saxo), Angévélino et Nzuzi (trompettes), remplacés plus tard par Nzinga et Augustin. A signaler que les trois promoteurs susmentionnés viennent de trois pays différents, Mario de l'Angola, Djeskain du Congo Brazzaville et Sinatra du Zaïre (actuel RDC).

Au plan artistique, l'orchestre Sosoliso excelle dans la fusion du Funk (musique noire américaine créée par James Brown) et la Rumba congolaise ainsi donc fini le temps des chanteurs de charme, l'heure est au spectacle, au show et le chanteur devient le show man. Le succès était rendez-vous, lors de ses différentes prestations. Le trio Madjesi dans son style plaisait surtout aux mélomanes africains et européens de par leur particularité multiculturelle car les trois figures de proue du groupe étaient originaires de trois pays différents du bassin du Congo.

Aussitôt après sa sortie officielle l'orchestre Sosoliso se rendit clandestinement à Brazzaville par petits groupes pour enregistrer à la Socodi (Société Congolaise des Disques) et lança sur le marché des titres mythiques tels que "Buteur", "Coup franc", "Pénalty", et plus tard "Luzolo", "Féza", "Zanga zanga", "Taximen", "Sex Madjesi", des succès qui mirent le trio Madjesi et l'orchestre Sosoliso sur orbite. De succès en succès, le trio Madjesi devient le roi du spectacle Kinois, Saakul est l'animateur du trio.

A chacun de leurs passages dans les salles de spectacle, les stades, les bars dancing, le trio Madjesi traînait un monde fou au point où certains toits des édifices s'écroulaient à maintes reprises avec à la clé plusieurs morts. L'hystérie collective créée par le trio Madjesi avait du mal à être jugulée par les forces de l'ordre. Le trio Madjesi était au paroxysme de la gloire.

Pour contrecarrer l'évolution de l'orchestre Sosoliso, le troisième concert du trio prévu chez Vis-à-vis fut saboté par un groupe des gens mal intentionnés communément appelés "Bills" ayant à sa tête un certain Soto Both, et un autre concert dans la commune de Kitambo au Déclic bar où il eut une échauffourée avec d'autres Bills de kitambo.

En 1974 le trio Madjesi connaît une période exceptionnelle, le groupe participe au Festival du Zaïre organisé par le président Mobutu et le promoteur Don King aux côtés de James Brown lors du combat de boxe Mohamed Ali et Georges Foreman. A noter également la participation audit Festival de l'Afrisa International de Tabu Ley Rochereau et le T P Ok Jazz de Franco.

Festival au cours duquel le trio Madjesi fut remarqué par les Américains qui adressèrent une invitation au groupe, et qui n'arriva pas au destinataire car, cachée par L'UMUZA (Union des musiciens Zaïrois) bien qu'ayant été transmise par le biais du ministère de la Culture et des Arts. Malgré cela chaque production du trio Madjesi draînait des foules immenses posant chaque fois des problèmes aux services de l'ordre. A suivre.