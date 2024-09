Burkina Faso: Voir ou revoir - « La destinée d'une camionneuse »

Long-métrage documentaire burkinabé financé à hauteur de 32 millions, « La destinée d'une camionneuse » est un film de Yssouf Kousse mettant en lumière une brave femme qui a choisi la conduite des gros camions comme métier.

Massata Cissé, l'unique femme camionneuse au Burkina Faso depuis 30 ans, sillonne les ports et les marchés du Togo, du Bénin et du Niger au volant d'un camion-remorque. À 59 ans, la conduite est devenue une passion qu'elle respire et l'époux qui subvient à ses besoins. Elle ne dispose cependant pas de couverture sociale. Aujourd'hui, un seul espoir tient Massata sur ses jambes : réussir à avoir son propre camion et mettre en place une société afin de pouvoir continuer à gagner sa vie même après sa retraite.

Massata Cissé est une femme qui n'a pas eu peur d'oser et surtout de s'affirmer dans un métier où très peu de personnes l'imagineraient. C'est à l'âge de 24 ans qu'elle emboitait le pas. Véritable passionnée de gros camion, elle a su braver année après année non seulement le regard malveillant, mais aussi les longs trajets, les risques d'accident et d'embuscade, l'épuisement, les défis de la nuit...

Son parcours atypique force l'admiration et se veut un modèle d'inspiration et d'encouragement pour d'autres femmes afin de les inciter à exercer un métier de leur choix sans pour autant se mettre des limites. Massata dégage beaucoup d'assurance et n'hésite pas à imposer du respect face à certaines provocations. Et comme on peut le voir dans le film, certains hommes disent d'elle qu'elle est une brave femme avec une mentalité d'acier et une ténacité d'homme car très peu de femmes n'oseraient naturellement exercer ce métier et tenir sur le temps.

Sorti en 2023, « La destinée d'une camionneuse » dure environ 1 h 18 min.