Afrique: Supercoupe - Un choc épique entre Zamalek et Al Ahly au menu

Le décor est dressé pour un affrontement mémorable alors qu'Al Ahly et Zamalek, les deux grands noms du football égyptien, se rencontrent ce soir à Riyad pour disputer la finale de la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2024.

Le coup d'envoi du match est prévu à la Kingdom Arena à 18h00 GMT. Ce duel, qui oppose deux rivaux historiques, s'annonce passionnant, chacun espérant débuter sa saison en décrochant un titre prestigieux. Al Ahly, tenant du titre de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies, est bien ancré en tant que leader du football africain.

Sous la houlette de Marcel Koller, les "Diables Rouges" ont remporté leur quatrième titre consécutif en Ligue des champions de la CAF plus tôt cette année, ajoutant ainsi un nouveau succès à leur remarquable palmarès de 44 victoires en championnat de la ligue égyptienne. Bien qu'ils aient connu un mercato plutôt tranquille, Ahly a tout de même renforcé son équipe avec l'arrivée du marocain Yahia Attiyat Allah, demi-finaliste de la Coupe du Monde, et du défenseur central Achraf Dari, en provenance de Brest. Néanmoins, Koller demeure focalisé sur les objectifs à court terme.

Lors de la conférence de presse précédant le match, Koller a affirmé : "Obtenir ce titre aura une immense importance pour nous et nous donnera un fort coup de pouce pour la saison à venir." Il a ensuite précisé : "Il n'y a pas de différences entre les rencontres nationales et internationales. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de jouer contre Zamalek et nous donnerons le meilleur pour gagner le trophée."

L'été a vu l'équipe se renouveler avec sept nouvelles recrues, dont le jeune attaquant prometteur palestinien Omar Faraj, en provenance de l'AIK en Suède. L'entraîneur Gomes est confiant que la forme actuelle et l'esprit de son équipe les mèneront à la victoire.

Gomes a reconnu que le match s'annonçait difficile pour les deux équipes. Il a ajouté que les remplaçants joueraient un rôle crucial. Gagner ce titre augmentera la confiance des joueurs et ouvrira la voie à des succès futurs. Dans leurs précédentes rencontres africaines, Al Ahly a pris une nette avance avec six victoires sur dix, tandis que Zamalek n'a réussi qu'une seule victoire, datant de la Supercoupe de 1994.

Al Ahly a, quant à lui, remporté un match mémorable 2-1 lors de la finale de la Ligue des champions de la CAF en 2020, marquant 17 buts contre 10 pour Zamalek. Avec des enjeux élevés et un stade plein de supporters égyptiens et arabes, la rencontre de ce soir s'annonce comme un événement palpitant. Les deux équipes souhaitent gagner et ajouter un prestigieux trophée à leur palmarès, Al Ahly visant son neuvième titre en Supercoupe et Zamalek à obtenir son cinquième.