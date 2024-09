Afrique: African Digital Summit 2024 - L'intelligence artificielle au coeur de la 6e édition

Initié par le Groupement des annonceurs marocains (GAM), la sixième édition de l'African Digital Summit (ADS) se tiendra les 8 et 9 octobre à Casablanca au Maroc.

Rendez-vous incontournable du digital en Afrique, cet évènement vise à connecter les acteurs du numérique à travers le continent, en mettant en lumière les défis et opportunités liés à l'introduction de l'intelligence artificielle (IA). En effet, l'ADS est un lieu de rencontre privilégié pour les annonceurs, les professionnels du marketing, du numérique, des médias et de la communication. Aussi se veut-elle une immersion totale dans les tendances du digital et constitue une plateforme d'échange et de networking entre les marques, annonceurs et startups.

Pour cette année, plusieurs thématiques seront abordées, notamment l'IA en passant par la cybersécurité et le commerce électronique, les technologies de l'information et de la communication. Au menu : des plénières, des ateliers, des panels d'experts et des masterclass.

Selon les organisateurs, le 6e ADS s'annonce comme un catalyseur de la transformation numérique en Afrique, réunissant des esprits brillants et des experts pour inspirer et impulser les stratégies digitales futures du continent. « C'est une occasion unique de rassembler annonceurs, agences, startups et experts autour des tendances et innovations digitales.

L'édition 2024 met l'accent sur la diversité des participants et des thématiques abordées. Cette année, des personnalités du marketing, du digital, de la communication et du sport interviendront, avec une attention particulière portée à l'impact de l'IA et à l'importance des données pour l'industrie du futur », ont fait savoir les organisateurs.

Pour ce faire, l'évènement qui s'impose comme un incontournable dans le domaine du digital sur le continent accueillera plus de 2800 participants issus de 47 pays, dont 27 africains ce, dans le but de redéfinir les contours de l'industrie du digital. Depuis son lancement en 2014, l'ADS a évolué au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant networking, apprentissage et partage d'expérience.