Congo-Brazzaville: Journée internationale de la planète - Préserver la planète des déchets

Le monde célèbre le 20 septembre de chaque année la Journée internationale de nettoyage de la planète ou World cleaning day. Ce mouvement citoyen mondial vise à mobiliser tous les acteurs du territoire sur la thématique des déchets abandonnés. Ainsi, cet événement est universel : petits et grands sont invités à participer en vue de sauver la planète Terre de la saleté.

Face à l'importance de cette journée qui mobilise les populations du monde à nettoyer la planète et à la préserver de la saleté, la société Helios Towers n'est pas restée en marge de cette célébration. Elle a mobilisé son personnel autour d'une action de salubrité dans les différents sites à travers le pays. Pour Brazzaville, c'est celui de la Case De Gaulle qui a été retenu. L'activité a été patronnée par le directeur général de cette société, Meixant Bekangba.

« Nous sommes avant tout des citoyens du monde, et nous n'avons qu'une seule planète. Aujourd'hui, c'est le jour de la protection et du nettoyage de la planète. Il nous a paru important de faire des tours dans des sites pour les nettoyer. Nous avons la chance de pouvoir travailler et d'opérer dans un pays où la lutte contre les changements climatiques est une priorité pour le chef de l'Etat, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso », a-t-il souligné.

Et d'ajouter :« Nous nous inscrivons non seulement dans cette ligne droite mais il nous a paru important de mobiliser toutes les équipes que nous avons dans notre entreprise. Comme vous le savez, notre entreprise a pour vocation d'offrir à nos partenaires des infrastructures en télécom partout dans le pays. Et nous voulons procéder au-delà de nos activités à cette opération de nettoyage de la planète pour pouvoir offrir un environnement sain et propre auprès des communautés qui vivent autour des sites ».

Au cours de cette opération de nettoyage, la responsable des ressources humaines, Catherine Wivine Nianga a, quant à elle précisé : « Le nettoyage commence par une parcelle, par un endroit, par une ville et ensuite par un pays. Et ça prend des proportions pour pouvoir justement contribuer à ce nettoyage et préserver notre planète pour un progrès significatif. Et cela passe également par les mentalités.

Nous avons en même temps par cette action à éduquer nos employés non seulement à pouvoir non seulement préserver la planète mais également à la préservation et au nettoyage de notre environnement ». Notons que cette journée a été instaurée le 8 décembre 2023 par l'Assemblée générale des Nations unies, lors de sa 78e session qui avait adopté à l'unanimité la résolution 78/122 qui proclame le 20 septembre Journée mondiale du nettoyage ».