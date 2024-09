Afrique: Humour - Stéphanie Bluetooth sur scène à Lomé

La jeune humoriste congolaise, Stéphanie Bluetooth, fait partie des douze humoristes qui seront sur scène à Lomé, au Togo, dans le cadre de la huitième édition du festival Rire à Lomé, qui se tiendra du 23 au 29 septembre.

Par ce brassage culturel, il sera donc question de confronter la diversité des cultures africaines, de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans la singularité. Cette année encore, les spectacles promettent d'être enflammés avec un panel varié d'humoristes qui viendront d'horizons divers. On retrouvera sur scène, pour cette édition, des humoristes tels que Stéphanie Bluetooth du Congo, Mamane du Niger, Chef Kromo du Bénin, Marius Arkangel de la Côte d'Ivoire, Camille Masclef de la France, Valentin Vieyra, Modeste Mp3, Bibisco et professeur Abawoé du Togo.

En effet, depuis son entrée dans le monde de l'art scénique, la jeune humoriste congolaise gagne en notoriété et fait valoir son talent au pays et au-delà des frontières. Divana Pomou, de son nom de scène Stéphanie Bluetooth, est une figure montante de l'humour congolais et africain. A chaque passage sur scène, elle sait captiver l'attention du public pour au final arracher des tas de rire grâce à son talent, son imagination, son sens d'autodérision et son brin de folie.

Ce talent qu'elle tient naturellement depuis sa tendre enfance, elle l'a su aiguiser notamment lors de son passage à l'émission "Comedy battle", au sein de la troupe Brazza Comédie show, un collectif d'humoristes et des comédiens congolais. Pour créer des sketches, la jeune artiste s'inspire considérablement du quotidien des Brazzavillois, mais aussi des réalités d'autres peuples du continent.

Par ailleurs, le festival rire à Lomé est l'un des festivals d'humour en Afrique francophone qui promet des spectacles entiers. L'évènement rassemble depuis 2016 des professionnels de l'humour de l'Afrique et de l'Europe à Lomé pour une semaine d'ateliers de formation et de master class.