Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Des Brazzavillois unis autour d'une marche de santé

L'association Medard-Bintsamou a organisé récemment une grande marche sportive sur un circuit de plus de 20 km à Brazzaville afin de sensibiliser la population aux dangers du diabète.

Les participants à la marche liant le sport et la sensibilisation ont pris le départ au rond-point Poto-Poto et prolongé sur l'avenue de la Paix jusqu'au rond-point Moungali avant d'atteindre les boulevards Alfred-Raoul et Denis-Sassou-N'Guesso jusqu'aux environs du site Mami wata en passant par la Place de la République, la Présidence et la Corniche.

Cette marche a connu la participation de certains membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise d'athlétisme dont son président Cyr Ebina qui a expliqué : «Si vous aimez, prenez au moins quelques minutes pour votre santé en parcourant au moins cinq kilomètres car la marche soigne et prévient beaucoup de maladies.»

L'association Médard-Bintsamou est une structure à but non lucratif. Elle lutte contre les antivaleurs et est dirigée par Severin Novelge Bintsamou Boyembe. Dans les prochains jours, elle tiendra son assemblée générale pour revoir ses textes fondamentaux. Cette rencontre permettra aux membres de valider, entre autres, l'ouverture du champ d'action de cette organisation.