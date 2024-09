Congo-Kinshasa: Beni - Le nouveau commandant de la FIB en appelle à la collaboration de toutes les forces pour lutter contre les ADF

Le nouveau commandant de la Brigade d'intervention de la force de la MONUSCO (FIB), Richard Tobias Chagonapanja, a appelé jeudi 26 septembre à Beni (Nord-Kivu) à la collaboration de tous les acteurs locaux et nationaux et aussi les forces qui interviennent dans la lutte contre les ADF, y compris l'armée ougandaise (UPDF) qui soutient l'armée congolaise dans la traque de ce groupe armé.

Pour le général Richard Tobias Chagonapanja, c'est de cette façon que l'on vaincra définitivement la rébellion des ADF.

« Des efforts sont faits à différents niveaux et par différents partenaires, en vue de neutraliser et défaire les ADF dans leur retranchement. Dans ce sens-là, nous comptons entant que FIB, participer à ces efforts avec trois objectifs majeurs. D'abord empêcher la liberté de mouvement des ADF dans la zone de Beni et au-delà, si possible. Assurer et garantir la protection de la population civile, et garantir à la longue que ADF ne soit plus une menace », s'est-il exprime devant la presse

Avec ces objectifs et avec la collaboration de tous les partenaires, UPDF, FARDC, PNC, et population locale et le Gouvernement, a -t-il poursuivi, tous comptent atteindre l'objectif qui est de sécuriser et ramener la paix.

Le général Chagonapanja a tenu à préciser que la FIB seule ne pourra pas toute seule défaire les ADF.

Pour cela, la Brigade d'intervention des casques bleus a besoin de tous les partenaires qui opèrent dans la zone, d'abord les populations locales, les acteurs politiques et les chefs traditionnels et locaux, a-t-il conclu.