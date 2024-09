Congo-Kinshasa: Minova - Des poissons retrouvés morts sur le lac Kivu

Des poissons en détresse et presque mourants, errant à la surface du lac Kivu ont été ramassés mardi 24 et mercredi 25 septembre par les habitants de Minova, vers le golfe de Kabuno, à la lisière entre les provinces du Nord et Sud-Kivu.

Selon la société civile de Buzi, ce phénomène inhabituel a immédiatement attiré l'attention des habitants de Minova qui se sont mis à capturer ces poissons flottant sur le lac.

Certaines sources estiment qu'une probable explosion de gaz méthane aurait secoué le golfe de Kabuno, provoquant ainsi l'asphyxie des poissons.

Sadiki Juge, président de la société civile du groupement Buzi, dans le territoire de Kalehe explique cet étrange phénomène :

« Ce phénomène est arrivé encore dans le village Kitembo, sur le lac Kivu dans une ile qu'on appelle Tshamuyange ou il y a des cases flottantes et ou on a retrouvé encore il y a une semaine des poissons morts en grande quantité. Ce phénomène arrive pour la cinquième fois durant quatre ans. On a vu en 2008, en 2021 encore des poissons, des serpents et d'autres animaux aquatiques mourir dans le lac Kivu. Et le lac avait pris une teinte verte »

Ce qui étonne et inquiété la société civile, c'est le fait que la population consomme ces poissons trouvés morts, fait-il remarquer.

C'est pourquoi le président de la société civile demande aux autorités sanitaires et celles en charge de l'environnement et les spécialistes en gaz de s'exprimer sur ce phénomène.

Il rappelle enfin que certaines personnes qui avaient consommé ces poissons morts en 2022 avaient été hospitalisées.

Par ailleurs, le golfe de Kabuno est reconnu pour sa forte concentration en gaz méthane et de dioxyde de carbone dans les profondeurs des eaux du lac Kivu.

Les tentatives de Radio Okapi pour avoir une explication scientifique des responsables de l'Observatoire des volcanologique de Goma n'ont pas abouti.