Congo-Kinshasa: Le Kwilu affiche 11% de taux de prévalence de la contraception, selon MICS 2023

La province du Kwilu présente un des taux les plus faibles de prévalence de la contraception en RDC, soit 3% selon le résultat de l'enquête MICS 2018 et 11% en 2023, alors que la norme nationale est de 20%. Dr Jean Claude Mudiandambu, chef du Programme national de la santé de reproduction l'a déclaré jeudi 26 septembre, a Bandundu ville(Kwilu), à l'occasion de la célébration de la 17ème Journée mondiale de contraception.

La Journée mondiale de la contraception a été célébrée jeudi à Bandundu ville, au camp des déplacés de Kwamouth, dans le quartier Malabo a Bandundu ville. Plusieurs personnes déplacées, mais aussi d'autres habitants ont pris part à cette cérémonie.

A l'occasion, le représentant du chef de division provincial de la santé du Kwilu ainsi que du ministre provincial de la Santé ont sensibilisé les participants sur l'utilisation des méthodes de contraception moderne, afin d'éviter des grossesses non désirées et pour espacer les naissances.

Le Dr Jean Claude Mudiandambu chef du Programme national de la santé de reproduction, PNSR Kwilu a invité les jeunes filles à utiliser les méthodes contraceptives pour aider la population.

« Au fur et à mesure que la matrice de la femme est trop sollicitée, elle devient très faible et ensuite les décès maternels peuvent en survenir. C'est pourquoi nous sensibilisons les femmes, nous encourageons la planification familiale pour essayer d'espacer les naissances dans la famille et pour éviter les grossesses de trop, les grossesses non désirables, parce que les grossesses non désirables peuvent entrainer des avortements et les avortements souvent amènent à la mort », les a-t-il exhortés

Durant une campagne de trois jours, les différentes méthodes de planification familiale ont été offertes gratuitement aux femmes dans des centres de santé de la place. Elles ont notamment reçu des contraceptifs oraux, injectables, les implants et autres, des produits offerts avec l'appui financier des partenaires tels que SANRU (Santé rurale) et Pathfinder.

Cette cérémonie de sensibilisation a été organisée par la Division provinciale de la Santé.