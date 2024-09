Congo-Kinshasa: Ruvendrini Menikdiwela - « Nous allons continuer nos efforts pour subvenir aux besoins des déplacés et assurer leur protection »

Ruvendrini Menikdiwela , Haut-commissaire assistante du HCR en charge de la protection, a effectué une visite de travail dans des sites de déplacés en Ituri. Lors de cette visite, elle a déclaré que « le HCR et ses partenaires vont continuer leurs efforts à soutenir le Gouvernement central et le gouvernement provincial, en vue de subvenir aux besoins des personnes déplacées dans cette province et assurer ainsi leur protection. »

Cette haute fonctionnaire des Nations Unies a noté « une lueur d'espoir » pour les déplacés et s'est dite impressionnée par leur esprit de résilience. Elle a visité les camps de Tsere, Telega et Mbala les 24 et 25 septembre, où elle a échangé avec les représentants des personnes déplacées, qui lui ont fait part de leurs conditions de vie.

Ruvendrini Menikdiwela est l'invitée de Radio Okapi ce vendredi 27 septembre. Elle partage ses impressions après sa visite en Ituri dans un entretien avec Jean Claude Loky Dile.