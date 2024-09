Cameroun: Corruption au pays - Les secteurs les plus touchés en 2023 selon les dénonciateurs

Dans le secteur éducatif, les principales plaintes portent sur le détournement de fonds. Les frais des Associations des parents d'élèves et enseignants (Apee) sont souvent mal utilisés. La vente illégale de places lors des recrutements d'élèves et l'augmentation irrégulière des frais d'examens officiels sont également pointées du doigt. De plus, les fonds destinés au paiement des enseignants sont parfois détournés.

Les collectivités territoriales décentralisées (CTD) ne sont pas épargnées. Des paiements irréguliers sont exigés pour la délivrance d'actes de naissance. Certains agents municipaux, notamment de la police municipale, sont accusés d'arnaquer les usagers.

Du côté des forces de maintien de l'ordre, l'abus de fonction est fréquemment dénoncé. Les usagers de la route se plaignent d'arnaques, tandis que des frais non réglementaires sont demandés pour l'obtention de cartes nationales d'identité.

L'administration territoriale est également concernée. Des usagers rapportent devoir payer pour que leurs documents soient signés par les autorités administratives, une pratique clairement illégale.

Enfin, dans le secteur des transports, les dénonciations se concentrent sur des cas de fraude et de corruption lors des examens du permis de conduire.

Ces révélations soulignent l'urgence de renforcer les mesures anti-corruption au Cameroun. Une plus grande transparence et des contrôles plus stricts semblent nécessaires pour restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions.