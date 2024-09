Afrique: L'Angola participe à la 41ème conférence mondiale sur la science et l'innovation

Luanda — Une délégation angolaise participe depuis le 24 septembre à la 41ème Conférence mondiale sur les parcs scientifiques et les domaines d'innovation, qui se déroule à Nairobi, en République du Kenya.

La délégation angolaise conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Paula Regina Simões de Oliveira, est composée du recteur de l'Université Agostinho Neto, Pedro Magalhães, du directeur national de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, António de Alcochete, la directrice du Centre national de recherche scientifique, Sandra Afonso et d'autres responsables.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès aujourd'hui, la 41ème Conférence sur la science et l'innovation, qui s'achèvera vendredi (27), se déroule sous le thème "Démographie, entrepreneuriat et technologie définissant les frontières des économies futures". L'événement est organisé par l'Association internationale des parcs scientifiques et des domaines d'innovation (IASP).

La participation angolaise à cet événement est due au Parc scientifique et technologique de Luanda, membre affilié de l'IASP, en construction depuis février 2023, un projet cofinancé par la Banque africaine de développement (BAD).

La 41ème Conférence mondiale sur les parcs scientifiques et les domaines d'innovation 2024 se déroule avec un programme comprenant des séminaires, des pré-conférences sur la base de la gestion des parcs scientifiques et des domaines d'innovation, des visites techniques, une réunion du conseil d'administration, des séances plénières sur le rôle des parcs scientifiques et les domaines d'innovation pour stimuler l'économie du futur, les écosystèmes d'entrepreneuriat des jeunes.

La construction de « hubs » pour l'innovation et la transformation sociale, l'innovation dans les marchés émergents, les modèles transformateurs en matière de développement durable, la distribution manufacturière mondiale et la création de valeur partagée font partie des sujets abordés lors de l'événement.

La réunion abordera également les considérations éthiques sur l'innovation, les technologies émergentes et l'intelligence artificielle, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs de la technologie et de la créativité, la réduction des écarts socio-économiques grâce à l'innovation inclusive, l'économie circulaire et la durabilité, la technologie alimentaire et le changement climatique, les « pôles » d'innovation et de partenariats.