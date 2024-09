Angola: Le pays et les États-Unis parlent d'une coopération accrue

Luanda — Le ministre des Relations Extérieurs, Téte António, a tenu jeudi, à New York, une réunion de travail avec la secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines du département d'État américain, Molly Phee.

La rencontre a permis aux deux personnalités de parler de l'intensification des relations politico-diplomatiques et de coopération entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, ainsi que de l'augmentation des investissements américains dans ce pays du continent africain.

La réunion a également passé en revue les questions régionales et mondiales, avec un accent sur le règlement pacifique des conflits et le dialogue permanent dans l'est de la RDC.

Le rôle que le président de la République, João Lourenço, joue en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, a également été souligné au cours de la rencontre, en raison de son engagement dans la pacification du continent.

Les deux entités ont également profité du moment pour parler de la visite du président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, en Angola, prévue du 13 au 15 octobre de cette année.

L'Angola et les États-Unis ont signé des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans et, ces dernières années, on a assisté à un rapprochement avec les visites de certains diplomates américains dans le pays, où la coopération bilatérale entre les pays s'est à nouveau établie.