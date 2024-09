Congo-Kinshasa: En séjour à New York , Fally Ipupa parmi les personnalités du monde invitées à la 79ème Session de l'ONU

C'est depuis le mardi 24 septembre dernier que la star planétaire de la Rumba congolaise séjourne au pays de l'Oncle Sam. Fally Ipupa Dicap la Merveille a été invitée parmi les personnalités influentes du monde dans le domaine de la culture et des arts. Selon nos fins limiers, le chanteur congolais va participer à plusieurs réunions et conférences prévues en marge de la 79ème Session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à New York.

L'information a été également confirmée par son directeur de marketing, Eddy Badiata.

Cette voix autorisée du label F Victeam renseigne qu'à son arrivée aux Etats-Unis, l'Aigle de la musique africaine a pris part à une cérémonie du lancement d'une initiative musicale dans le cadre des engagements climatiques de l'ONU.

« L'artiste séjourne à New -York où il a agrémenté une soirée cocktail intime organisée par la "Recording Academy" et les représentants des Nations Unies, à l'occasion du lancement d'une initiative musicale conjointe pour soutenir les engagements climatiques de l'agence onusienne pour les droits de l'homme », a confirmé Eddy Badiata.

Il a ajouté que : «cette initiative musicale vise également à soutenir les personnes marginalisées dans le monde entier en promouvant la justice climatique ».

Les engagements climatiques des Nations Unies ont été créés par l'ONU pour s'assurer que les personnes les plus touchées par le changement climatique, les femmes, les pauvres et les personnes marginalisées du monde, bénéficient de la protection des droits de l'homme face à l'aggravation de la catastrophe climatique.

Fally retenu parmi les panélistes sur la performance de la musique en Afrique

Par ailleurs, Eddy Badiata a indiqué que la star de la Rumba congolaise, va également participer à une conférence de grande envergure sur les opportunités dans l'industrie musicale.

«Fally Ipupa est également invité en qualité de panéliste à une conférence sur l'évolution et la performance que connaît la musique africaine sur la scène mondiale», a-t-il révélé.

"L'essor inéluctable de l'afrobeat et de l'amapiano : quels sont les avantages pour l'Afrique ?"', est le thème de cette conférence qui sera organisée par "Global Africa Business Initiative" (GABI) à travers son évènement phare "Unstoppable Africa", en marge d'une réunion spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Elle va réunir un puissant panel de dirigeants, de penseurs et d'acteurs d'Afrique ainsi que ceux du monde pour partager des solutions concrètes et leurs expériences.

Les trois plus grandes maisons de disques du monde : Sony, Universal et Warner, qui ont conclu des contrats avec les plus grands artistes du continent, seront de la partie.

Alors que les artistes africains prennent le contrôle du monde, cette conférence va traiter et examiner les opportunités que peut saisir le continent de cette exportation mondiale pour augmenter des compétences, des investissements et des infrastructures dans son industrie musicale.

Au-delà de la simple transformation de la scène musicale mondiale, comment les artistes et les dirigeants de la musique africaine remettent-ils en question les structures de pouvoir existantes et créent-ils de nouvelles opportunités pour les talents africains au sein de l'industrie mondiale du divertissement ?

Pour rappel, Fally Ipupa a été l'invité du Président Barack Obama en 2014 et depuis lors, le Secrétariat général des Nations unies l'associe à la plupart des réunions de haut niveau de l'ONU aux côtés d'autres personnalités issues de plusieurs secteurs de la vie courante.

Vu ses exploits de ces 15 dernières années dans le domaine des arts, la star congolaise est considérée comme non seulement un porte-voix mais aussi et surtout un véritable porte-étendard de la musique africaine sur toute la planète.