Congo-Kinshasa: Le pays à l'honneur à Londres - La beauté résiliente face aux affres de la guerre au cœur d'une exposition au Parlement britannique

Plus de 80 clichés émanant de diverses sources photographiques professionnelles ont attiré l'attention de plus d'une personne lors d'une exposition organisée le 23 septembre 2024 au Parlement britannique. Sous l'impulsion de l'ambassade de la RDC au Royaume-Uni, cet événement avait tout un symbole : présenter les atrocités du conflit dans l'Est du pays, la crise humanitaire mais aussi la résilience des populations congolaises d'une part, et d'autre part, montrer la beauté de la RDC ainsi que les opportunités inouïes qu'offre le pays au monde.

L'histoire retiendra que dans le combat du changement de narratif, l'Ambassade de la RDC au Royaume-Uni, sous la houlette du Pr. Ndolamb Ngokwey, a réussi à toucher une fibre sensible de l'appareil législatif britannique face aux conséquences de la guerre injuste imposée à la RDC par des ennemis du peuple congolais. A travers divers tableaux, des sommités britanniques ont découvert la beauté résiliente de la République démocratique du Congo (RDC) face aux affres de la guerre d'agression.

Ce jour-là, sous les coups des 19 heures à Londres, une longue file de personnes en tenue de ville se forme à l'entrée dite Black Rod's Garden du Palais de Westminster. L'événement est d'autant plus solennel qu'il se passe dans la salle « The Cholmondeley Room and Terrace » de la Chambre des Lords.

Après un protocole strict de sécurité, l'on peut voir entrer tour à tour des personnalités tant de notoriété publique telles que des ambassadeurs, des évêques, des députés congolais, des hommes et des femmes d'affaires britanniques, des journalistes de la presse internationale et des membres de la diaspora congolaise vivant au Royaume-Uni.

Les hôtes de l'événement ne sont autres que le 3ème Vicomte Waverley Lord John Anderson, cet éminent acteur politique britannique et l'ambassadeur Ndolamb Ngokwey lui-même pour accueillir et entretenir plus de 120 personnalités parmi lesquelles des Lords, des Baronnes ainsi que des élus britanniques dits MPs (Member of Parliament) venus pour la première fois voir de leurs propres yeux plus de 80 clichés tirés de diverses sources photographiques professionnelles.

Le Royaume-Unis et la RDC appelés à travailler à l'unisson

L'ouverture de l'exposition était introduite par le 3ème Vicomte Waverley Lord John Anderson. Dans son mot, ce proéminent acteur politique britannique a reconnu et affirmé qu'il était temps pour travailler ensemble afin de nourrir et renforcer les relations entre le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo pour les intérêts des deux peuples.

Lord John Anderson a invité les investisseurs britanniques à ne pas voir les potentialités de la RDC qu'en termes de minerais, critiques soient-ils, mais aussi dans tous les autres domaines tels que l'agriculture, les infrastructures, les nouvelles technologies de l'information.

L'ambassadeur Ndolamb Ngokwey a souligné avec éloquence et au rythme d'anecdotes et de parallèles sociologiques captivantes, que le peuple congolais était résilient, créatif et accueillant et que la RDC était une terre d'opportunités prête pour le rapprochement effectif d'avec le Royaume-Uni à travers des actions concrètes du Gouvernement et des investisseurs britanniques. « DRC is open for business », a-t-il insisté, avant de conclure en invitant l'assistance à visiter la RDC et à y investir.

L'exposition des clichés n'est pas un événement fortuit. L'Ambassade de la RDC avait préalablement conceptualisé une feuille de route de sa mission articulée autour de cinq points précis. C'est ainsi dans un article paru le 11 septembre 2024 dans "Eureporter", le Pr. Ndolamb Ngokwey parlait de « Un nouvel Elan : Renforcer les liens entre la RDC et le Royaume-Uni ».

L'ambassadeur écrivait : « conformément à notre devise, notre nation recherche la justice, la sécurité et des emplois décents - priorités reflétées dans les six engagements du président Félix Antoine Tshisekedi pour son second mandat : création d'emplois, diversification économique, protection du pouvoir d'achat des ménages, amélioration de la sécurité, accès à des services publics de qualité et amélioration des infrastructures de base. Ces engagements sont non seulement essentiels pour le bien-être de notre population, mais aussi pour nous préparer à un engagement international accru ».

Impulser une nouvelle dynamique

Selon le diplomate Rd-congolais, cette exposition constitue certes un événement, mais c'est surtout un événement qui fait partie d'une approche globale visant à impulser une nouvelle dynamique dans la coopération stratégique entre le Royaume-Uni et la RDC dans les domaines politique, économique, et culturel. Car le déficit d'information biaise bien souvent la compréhension des peuples et les partenariats entre Etats.

Dénonciation de l'ingérence du Rwanda

Sir Gavin Williamson, membre élu du Parlement britannique, n'est pas allé sur le dos de la cuillère pour dénoncer l'ingérence du Rwanda. Cet ancien Secrétaire d'Etat chargé de la défense du Royaume-Uni a fait voir aux invités l'importance géostratégique de la République démocratique du Congo au monde. Il a conclu en invitant le Gouvernement et le peuple britannique à se lever et à agir afin de ne plus permettre que le Rwanda continue à soutenir le M23 et agresser la RDC.

Cette exposition a été réalisée grâce à la collaboration de Missang, un cabinet de consultation stratégique basé à Londres et à Demif Galerie de Manchester et à Kinshasa.

