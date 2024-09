Ile Maurice: Le prêt à taux zéro - Quelques clés pour mieux cerner l'offre et la demande

Les acteurs de la construction y croient

Le Prêt à taux zéro (PTZ), bien connu en Europe, a permis, ailleurs, à de nombreux jeunes d'accéder à la propriété ou de financer des travaux grâce au soutien de l'État. À Maurice, la mesure n'a laissé personne indifférent. Nous avons essayé de mieux comprendre le PTZ version mauricienne en essayant de lever le voile sur cette mesure qui n'est pas unique à Maurice, mais qui vient bouleverser pas mal de choses parmi les jeunes et les moins jeunes.

Zéro intérêt sur les prêts immobiliers : les jeunes respirent-ils ?

L'annonce du Premier ministre sur l'exonération d'intérêts sur les prêts immobiliers pour les jeunes de 18 à 35 ans a été favorablement accueillie. Elle vise à améliorer l'accessibilité à la propriété pour la jeunesse, tout en jouant un rôle essentiel dans la stimulation de l'économie, reconnaissent de nombreux jeunes que nous avons interrogés ces derniers jours, même si les modalités ne sont pas encore bien définies et vulgarisées.

L'initiative d'exonération d'intérêts, ou le PTZ, est en fait un exemple de politique publique qui cherche à répondre à un enjeu majeur : l'accessibilité au logement. En supprimant la charge des intérêts, le gouvernement ouvre la voie à une nouvelle ère d'opportunités pour la jeunesse, reconnaissent plusieurs banquiers qui ont commenté pour nous cette mesure qui ne cesse d'alimenter les commentaires sur les réseaux sociaux.

Effectivement, depuis cette annonce, la nouvelle mesure suscite un fort engouement parmi les jeunes, qui perçoivent cette initiative comme une opportunité sans précédent. «Cela répond à un besoin crucial, et nous offre la possibilité d'accéder à un logement abordable et durable», reconnaît Steve L., 36 ans, qui habite à Batimarais et qui compte se marier bientôt. Cela représente une avancée considérable, car la charge des intérêts peut souvent dissuader les jeunes d'envisager l'achat d'un bien immobilier, avance pour sa part un banquier de la capitale. «Dans un contexte économique incertain, cette mesure offre une bouffée d'oxygène à ceux qui souhaitent investir dans leur avenir.» De nombreux jeunes ont exprimé leur satisfaction, comme en témoigne une analyse récente de Pulse Analytics. En effet, 76 % des jeunes ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette mesure, soulignant l'importance de cette initiative pour leur stabilité financière.

Selon nos sources au ministère des Finances, les modalités du PTZ sont en train d'être finalisées. Mais d'ores et déjà, on a appris que cette exonération d'intérêts sera appliquée sur l'intégralité de la durée du prêt, garantissant ainsi une prévisibilité financière pour les jeunes emprunteurs. Il est aussi prévu que «les banques seront appelées à participer pleinement à cette initiative». Les banques d'État, la SBM et la MauBank, entre autres, ont déjà manifesté leur intérêt pour offrir ces prêts et contribuer à une subvention partielle de l'exonération. Toujours selon nos sources, la mesure devrait être mise en place très rapidement.

Cette mesure ne bénéficierait pas qu'aux jeunes. L'industrie de la construction a également réagi de manière très positive à cette annonce. Plusieurs entreprises engagées dans la construction et l'immobilier ont indiqué que cette initiative gouvernementale allait redynamiser le marché de l'immobilier et encourager les jeunes à investir dans la construction, réagit un jeune architecte qui dit accueillir avec joie la mesure énoncée par Renganaden Padayachy.

Cette réaction est partagée par des professionnels du secteur, qui voient surtout dans cette initiative une opportunité de croissance. «Les entreprises de construction se préparent déjà à augmenter leur production pour répondre à une demande croissante de logements», explique un des responsables d'une compagnie de construction.

Emplois directs et indirects

Des études montrent que chaque nouveau logement construit peut générer des emplois directs et indirects dans le secteur de la construction et des services connexes. Cette dynamique pourrait réduire le taux de chômage, particulièrement chez les jeunes, tout en renforçant l'économie locale et pousser à la roue de l'économie circulaire. Parmi les économistes, la discussion s'articule autour de l'impact de l'initiative gouvernementale sur le Produit intérieur brut (PIB) qui pourrait être significatif «dans pas longtemps».

En facilitant l'accès à la propriété, le gouvernement stimule non seulement la construction de nouveaux logements, mais contribue également à la croissance économique, expliquent plus d'un économiste. Selon les estimations du ministère des Finances, cette exonération contribuera à hauteur de 0,4 % du PIB à travers le potentiel multiplicateur de l'investissement dans le secteur immobilier.

Et quid du social ? En favorisant l'accessibilité à la propriété, le gouvernement contribue à renforcer le sentiment de stabilité chez les jeunes, qui sont souvent confrontés à des défis économiques. Posséder un bien immobilier peut également renforcer la capacité des jeunes à participer à la vie économique et sociale de leur communauté, et à ne pas forcément se tourner vers l'émigration, loin de leurs parents.

De plus, la promotion de l'accès à la propriété pourrait réduire les tensions sur le marché locatif, qui connaît souvent des hausses de prix importantes. En offrant aux jeunes la possibilité d'acheter leur logement, le gouvernement pourrait aider à désengorger un marché locatif tendu. Cette initiative pourrait bien être le tremplin dont les jeunes ont besoin pour s'engager dans une voie de succès économique et personnel, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles perspectives d'avenir.

La demande mondiale pour des prêts immobiliers à taux zéro destinés aux jeunes varie considérablement selon les régions, les conditions économiques et les politiques gouvernementales.

En Europe, notamment en France et en Italie, il existe un fort intérêt pour des programmes tels que le PTZ, qui aide les primo-accédants à accéder à des logements abordables. Ces programmes ont été élargis et prolongés, en particulier en France, afin de rendre l'accès à la propriété plus accessible aux jeunes générations, souvent exclues du marché de l'immobilier en raison des prix élevés.

En Italie, par exemple, des banques comme Intesa Sanpaolo et Crédit Agricole offrent activement des prêts immobiliers aux jeunes de moins de 36 ans, souvent assortis de garanties d'État, ce qui renforce l'attrait pour la propriété immobilière. Dans d'autres régions du monde, comme en Californie, des programmes similaires sont en cours d'introduction, tels que le programme California Dream For All. Cette initiative aide les jeunes à revenu faible ou modéré à couvrir les frais d'acquisition, reflétant ainsi l'intérêt croissant à l'échelle mondiale pour ces dispositifs.

Alors que ces initiatives gagnent du terrain en Europe et en Amérique du Nord, des modèles similaires pourraient potentiellement profiter aux jeunes populations d'autres régions, comme chez nous en Afrique australe, s'ils sont vraiment adaptés aux conditions locales et à la faim de nombreux jeunes d'avoir leur propre chez eux, ici dans leur pays natal.