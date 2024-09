Fès — Le concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du saint Coran est l'une des nobles actions de cette institution et qui s'ajoute aux efforts louables d'Amir Al Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation, au service de l'islam et des Musulmans dans toutes les régions d'Afrique, a affirmé, vendredi à Fès, le secrétaire général de cette institution, Mohamed Rifki.

Intervenant à l'ouverture des finales de la 5ème édition du concours de la Fondation, organisé durant trois jours, M. Rifki a souligné que cette manifestation religieuse grandiose se distingue par l'intérêt qu'elle accorde au Saint Coran, "qui est la première chose que les Musulmans de tous les pays et régions enseignent à la jeune génération".

Il a ajouté que l'importance de ce concours réside dans le fait qu'il concerne des candidats dont la majorité représente des pays du continent africain, précisant que cette compétition vise à encourager les jeunes musulmans africains à mémoriser et à réciter le saint Coran et à préparer une génération imprégnée de la morale, des valeurs et des conseils du Livre saint.

Le secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains a noté que l'expérience a démontré que ces concours constituent l'occasion de découvrir des compétences et de jeunes talents qui oeuvrent avec sincérité et dévouement au service du Livre saint et qui doivent être entourés de toute l'attention pour exceller dans la mémorisation et la récitation du Saint Coran.

Dans ce contexte, il a souligné que la Fondation, conformément aux orientations éclairées de Son Président, Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuivra la mise en oeuvre de ses différents programmes et plans d'action pour la concrétisation de ses objectifs afin de protéger l'Islam et ses nobles valeurs dans toute l'Afrique.

La Fondation, a-t-il poursuivi, oeuvrera également pour unifier les efforts des ouléma pour servir les constantes et renforcer les liens de coopération entre eux en vue de consolider la sécurité, la stabilité et le développement du continent africain, précisant que la compétition dans le domaine de la mémorisation du Saint Coran est la plus noble oeuvre humaine.

M. Rifki a saisi cette occasion pour féliciter les ouléma et les présidents des sections de la Fondation dans 48 pays africains, et tous les membres pour leurs efforts durant toutes les étapes du concours.

Ce concours, organisé en hybride, connaît la participation de 118 personnes, dont 12 femmes, qui concourent pour les premières places dans trois catégories de mémorisation et de psalmodie du Coran.

Le jury du concours, composé de membres du Royaume du Maroc et d'autres pays africains, se chargera, en présentiel depuis la ville de Fès, de l'évaluation des candidats, ainsi que de l'annonce des noms des lauréats via la plateforme Zoom.