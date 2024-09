Maroc: Taghia, lieu de prédilection pour les grimpeurs de haut niveau

D'année en année, un nombre important de grimpeurs de renommée mondiale investissent le petit village de Taghia, peu connu chez le citoyen lambda, manifestement célèbre chez les varappeurs de haut niveau.

Petit village perché à flanc de montagne dans le saint des saints d'Azilal, le village de Taghia (Gorge en amazigh) s'est imposé en une vingtaine d'années comme haut lieu de la grimpe. Grimpeurs intrépides y viennent s'entraîner et d'autres moins aguerris y font leur baptême de feu.

Ce petit village de rocs, situé à 7 km de l'emblématique Zaouia Ahensal offre de très belles murailles qui séduisent les varappeurs des quatre coins du monde. Ces derniers viennent en nombre s'apprivoiser les imposants rochers qui affleurent ici et là dans ce petit patelin à couper le souffle.

Surnommé cirque de Taghia en raison de sa forme naturelle particulièrement semblable à un cirque, ce lieu est connu pour ses impressionnants rochers de calcaire orangé qui font toute sa célébrité. Spot incontournable de l'escalade, Taghia est devenue célèbre après l'an 2000 pour avoir abrité les ascensions les plus vertigineuses d'escaladeurs professionnels chevronnés dont le passage a procuré au cirque une aura mondiale et sportive.

A Taghia, chaque rocher a son nom. Ce lieu abrite une vingtaine de falaises intrigantes comprenant des centaines d'itinéraires soigneusement sculptés par les escaladeurs en visite depuis les années 70. L'on dénombre le mont Timghazine qui culmine à 3171 mètres, le Mont Taoujdad qui trône somptueusement au dessus de 2600m ainsi que le Jbel Oujdad (2695), la première montagne que l'on aperçoit une fois sur Taghia. La fameuse Paroi Tilemsine est aussi très convoitée par les touristes alpins.

Les voies aussi semblent bien porter leur noms. L'"échelle de chèvre", "tout pour le Club", "Baraka" ainsi que l'"Axe du mal", cet itinéraire de l'impossible qui procure à ce spot tout son cachet sportif en raison de son éprouvante et dangereuse ascension. Le site a été, également, rendu célèbre après la visite d'Alex Hannold, l'un des poids lourds de l'escalade mondiale, qui a gravi l'unes des plus difficiles voies à mains nues sans cordes ni autres équipements.

Taghia n'a rien à envier aux sites mondiaux de l'escalade. Ses falaises sont faites pour l'escalade, nous confie dans une déclaration à la MAP, Mohamed Amil, grimpeur professionnel et propriétaire du Gîte Amil à Taghia. On peut se targuer de posséder ces falaises qui comptent parmi les meilleures et qui sont très fréquentées par des grimpeurs des plus aguerris, a-t-il fait savoir, rappelant que des grimpeurs de haut niveau connaissent les monts et les voies chacun par son nom.

Le cirque de Taghia dispose d'atouts sportifs importants représentés par ses belles roches, pour sauvages qu'elles soient, mais aussi pour ses gorges et ses sources d'eau qui dévalent sur le l'Oued Ahensal et qui confèrent à ce village tout son cachet touristique singulier, a-t-il souligné.

Saluant les importants efforts fournis par les autorités locales de la province d'Azilal en termes d'ouverture de pistes et de raccordement en électricité, M. Amil a toutefois rappelé l'importance du renforcement du réseau et de la connectivité internet de cette zone en raison de l'affluence de touristes étrangers qui peuvent se perdre aux milieux de la nature sauvage de Taghia et en raison du risque lié à la pratique de l'escalade dans un milieu comme celui-ci.

Dans des déclarations similaires, un groupe de grimpeurs espagnols en visite à Taghia ont souligné que ce spot est en passe de devenir l'un des lieux incontournables pour la pratique de l'escalade, se disant impressionnés par la beauté des lieux et la générosité des habitants de Taghia.