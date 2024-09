Maroc: New York - Les solutions africaines aux problèmes africains ne doivent pas être un prétexte à l'inaction (M. Bourita)

Nations Unies (New York) — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a pris part vendredi à New York, à la 14ème réunion ministérielle plénière du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), consacrée aux défis sécuritaires liés à l'évolution de la menace terroriste en Afrique.

Lors de son intervention au cours de cette réunion tenue en marge de la 79è Assemblée générale des Nations Unies, M. Bourita a mis l'accent sur l'urgence d'une action concertée et adaptée aux réalités africaines, tout en rappelant l'importance du continent africain dans les efforts globaux de lutte contre le terrorisme.

Il a insisté sur la nécessité d'agir de manière proactive et efficace, affirmant que «les solutions africaines aux problèmes africains ne doivent pas être un prétexte à l'inaction ou la soumission à des formules préétablies».

Bourita a ajouté que l'Afrique ne peut se permettre d'attendre que des structures rigides agissent en son nom, soulignant qu'il est temps d'adopter une approche dynamique et directe, en soutenant les efforts des structures nationales de lutte contre le terrorisme ainsi que les initiatives plurilatérales africaines.

Le ministre a également souligné le rôle crucial du GCTF dans l'anticipation des menaces émergentes, en particulier sur le continent africain. Le Forum, reconnu pour sa capacité à identifier les tendances du terrorisme et à formuler des recommandations adaptées, doit continuer à jouer un rôle proactif dans la prévention et la réponse aux menaces terroristes, a-t-il dit.

Il a insisté sur l'importance des initiatives africaines dans la lutte anti-terroriste, comme la «Plateforme de Marrakech des chefs de sécurité et des agences de lutte contre le terrorisme en Afrique», développée avec le Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (ONUCT), dédiée au renforcement de la collaboration régionale entre les acteurs africains de la sécurité en matière de lutte anti-terrorisme, ainsi que le «Processus d'Abuja» et l'«Initiative d'Accra».

Ces modèles de collaboration régionale constituent des exemples réussis d'efforts coordonnés, qui doivent être intégrés dans les stratégies plus larges du GCTF pour renforcer leur efficacité, a relevé M. Bourita.

Le ministre a aussi mis en exergue le Bureau de Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme basé à Rabat comme un exemple de coopération réussie, localisant efficacement les initiatives globales pour répondre aux besoins spécifiques de la région.

Bourita a appelé, en conclusion, à un renforcement des capacités institutionnelles du GCTF et de ses institutions affiliées, avec des programmes de renforcement des capacités contextuellement adaptés, qui permettent aux institutions locales de mieux gérer et atténuer les menaces terroristes.

Le GCTF est un forum qui regroupe 32 pays membres et partenaires les plus actifs en matière de lutte contre le terrorisme, et qui a pour but de renforcer la coopération internationale en vue de développer des stratégies et des bonnes pratiques pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme sous toutes ses formes.

Le Maroc a co-présidé ce forum pendant trois mandats successifs de 2015 à 2022, période durant laquelle il a consolidé son rôle de leader dans les efforts mondiaux pour la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde.