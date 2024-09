Maroc: La tenue à Marrakech du Senior Leadership Team Meeting de 'TUI Group', une reconnaissance du potentiel touristique du Royaume (Mme Ammor)

Marrakech — La tenue à Marrakech du Senior Leadership Team (SLT) Meeting de "TUI Group" témoigne du partenariat solide entre le Maroc et ce groupe, et constitue une reconnaissance importante du potentiel touristique du Royaume, a souligné, vendredi à Marrakech, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

"Le choix du Maroc par TUI Group est une reconnaissance importante du potentiel touristique de notre pays par l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur. C'est le résultat de notre position croissante sur la scène internationale, fruit du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des actions proactives du gouvernement et d'une collaboration sans précédent entre les secteurs public et privé", a expliqué Mme Ammor lors de la séance d'ouverture du SLT Meeting de "TUI Group".

"Notre gouvernement continuera à soutenir de tels partenariats, qui contribuent à notre vision de faire du Maroc l'une des 15 destinations touristiques les plus importantes au monde", a-t-elle insisté.

Dans ce contexte, Mme Ammor a relevé que le Maroc a enregistré au cours des 8 premiers mois de cette année, un record de 11,8 millions de touristes, soit une augmentation "impressionnante" de 1,6 million (+16 %) par rapport à 2023.

Et de souligner que ce succès est le résultat d'une vision claire, d'investissements stratégiques et de collaborations avec des partenaires exceptionnels et des groupes comme TUI, mettant en exergue les potentialités touristiques du Royaume, notamment la diversité d'expériences en un seul séjour (plages, montagnes, désert, océan), la richesse de la culture et du patrimoine artisanal, la proximité des marchés européens, la richesse de la gastronomie et l'hospitalité légendaire des Marocains.

%

Dans ce cadre, elle a relevé que la vision du ministère ambitionne de positionner le Maroc parmi les 15 meilleures destinations au monde, avec un objectif de 26 millions de touristes d'ici 2030.

"Pour concrétiser cette vision, le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé une ambitieuse feuille de route touristique 2023-2026, dotée d'un financement de 600 millions d'euros, visant notamment l'amélioration des connexions aériennes, la promotion du Maroc, la modernisation de l'offre touristique, l'investissement dans les ressources humaines et le partenariat avec des leaders du secteur comme TUI", a-t-elle expliqué, notant que la Coupe du Monde 2030 s'inscrit parfaitement dans cette vision, offrant une formidable opportunité d'accélérer la croissance et de faire rayonner davantage le Maroc à l'international.

Dans une déclaration à la presse, le président-directeur général de "TUI Group", Sebastian Ebel, a, de son côté, relevé que ce leader mondial du tourisme a choisi le Maroc, cette "belle destination" touristique, pour tenir son Senior Leadership Team Meeting afin de discuter de son plan de transformation, actuellement en train de se développer.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur l'importance du Royaume pour ce groupe mondial, notant que TUI reçoit énormément de demandes sur la destination Maroc de la part de ses clients.

M. Ebel a, à cette occasion, réitéré la volonté du groupe de renforcer sa programmation vers le Maroc, en ligne avec l'accord historique signé avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en 2023.

Organisé pour la première fois en dehors de l'Europe, en partenariat avec l'ONMT, le congrès rassemble plus de 200 hauts cadres de "TUI Group".

Le SLT Meeting permet aux directeurs et leaders commerciaux du numéro 1 mondial de partager les derniers bilans de ventes et d'échanger sur des projets communs et les dernières tendances de voyages.

Le congrès permet également de réunir, dans un cadre convivial et chaleureux, les hauts cadres du groupe et son top management autour de débats et d'échanges fructueux sur le développement et l'avenir du groupe TUI.

TUl est l'un des groupes de tourisme les plus importants au monde, avec plus de 27 millions de clients originaires de 13 marchés et voyageant vers plus de 180 destinations.

Employant 67.000 personnes dans 130 pays, TUI dispose d'une flotte de 150 avions, de 61 paquebots de croisières et de plus de 400 hôtels à travers le monde.