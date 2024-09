Maroc: Le film marocain 'TRIPLE A' de la réalisatrice Jihane El Bahhar en compétition officielle au Festival international du film d'Alexandrie

Casablanca — Le film marocain "TRIPLE A" de la réalisatrice Jihane El Bahhar sera en compétition officielle au Festival international du film d'Alexandrie, continuant ainsi de remporter des succès dans les festivals internationaux et nationaux. "Le film marocain 'TRIPLE A', réalisé par la talentueuse Jihane El Bahhar, poursuit ainsi sa brillante carrière dans les grands festivals cinématographiques", se félicite la société productrice JE dans un communiqué.

Il participe à deux compétitions : la compétition officielle - Longs métrages des pays méditerranéens et la compétition des longs métrages arabes portant le nom de « Nour El Sherif » lors de la 40e édition du Festival international du film d'Alexandrie (Egypte), qui se tiendra du 1er au 5 octobre prochain. Cette sélection vient couronner le parcours exceptionnel du film, qui a participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux, confirmant ainsi sa place parmi les oeuvres cinématographiques marocaines les plus marquantes, reflétant des enjeux sociétaux cruciaux avec une vision artistique novatrice.

La participation de "TRIPLE A" à la compétition officielle du Festival international du film d'Alexandrie constitue une étape importante dans le parcours du film, qui concourt dans la catégorie des longs métrages avec 12 films provenant de 9 pays. Ce festival, l'un des événements cinématographiques les plus prestigieux de la région, rassemble 15 pays étrangers et 11 pays arabes. Il a pour but de mettre en lumière les productions cinématographiques des pays méditerranéens et autres, tout en offrant une plateforme d'échange culturel et artistique entre les réalisateurs et créateurs de ces nations.

Le festival, pour sa 40e édition, présente une sélection variée d'oeuvres cinématographiques abordant des enjeux humains, sociaux et culturels, illustrant la diversité des réalités méditerranéennes. L'inclusion de "TRIPLE A" dans cette compétition est une reconnaissance de la qualité artistique de l'oeuvre et de sa capacité à traiter des problématiques contemporaines qui concernent un large éventail de la société marocaine et mondiale.

"TRIPLE A" est un drame qui mêle sérieux et satire pour offrir une perspective artistique audacieuse sur les questions de marginalisation sociale et économique. Le film raconte l'histoire de personnages vivant en marge de la société, cherchant à échapper à leurs conditions difficiles et à réaliser leurs ambitions malgré les défis auxquels ils sont confrontés. Il présente trois histoires d'amour entrelacées, où les destins des protagonistes se croisent de manière inattendue, révélant les obstacles sociaux et économiques auxquels ils font face. Le film offre ainsi une vision profonde des enjeux humains et sociaux.

Depuis sa première projection, "TRIPLE A" a su capter l'attention des critiques et du public, recueillant des éloges pour sa puissance dramatique et son traitement unique de sujets sensibles avec une approche cinématographique distinctive. Le film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux et locaux prestigieux, consolidant ainsi sa position en tant que l'une des productions cinématographiques marocaines les plus remarquables de cette année.

Par ailleurs, "TRIPLE A" participe également à la compétition officielle du Festival international du film de femmes de Salé, abordant les questions de marginalisation et d'ambition sous un angle féminin, reflétant la vision de la réalisatrice Jihane El Bahhar. Le film a également été bien accueilli par le public marocain, qui s'est identifié à ses personnages et à l'histoire, miroir de leur propre réalité.

Le succès de "TRIPLE A" ne se limite pas aux festivals locaux, mais a également trouvé un écho sur la scène internationale, participant à de nombreux festivals de cinéma à travers le monde. Cette visibilité mondiale a permis au film d'atteindre un public diversifié, venant de cultures différentes, confirmant sa capacité à aborder des enjeux humains universels avec un langage cinématographique raffiné.

Le film est porté par des performances puissantes de stars du cinéma marocain, avec la brillante Majdouline Idrissi dans le rôle principal, accompagnée du célèbre acteur Aziz Dadas. D'autres figures illustres du cinéma marocain, telles que Hind Benjebbara, Khalil Oubaaqa, Fatima Zahra Bennacer et Abdellatif Chaouki, ont également contribué à cette oeuvre, offrant des performances intenses qui reflètent la complexité psychologique et sociale des personnages, enrichissant ainsi le film.

Jihane El Bahhar est l'une des réalisatrices les plus talentueuses du cinéma marocain contemporain, alliant créativité artistique et audace dans le traitement de questions sociétales délicates. "TRIPLE A" s'inscrit dans sa démarche créative visant à offrir une vision cinématographique qui reflète la réalité marocaine et qui soulève des interrogations sur l'identité, l'ambition, la marginalisation et les défis sociaux, devenant ainsi une "voix pour les sans-voix".

Avec ce film, El Bahhar propose une mise en scène maîtrisée, mélangeant des moments dramatiques poignants à une comédie noire subtile, conférant au film une identité singulière et remarquable. Ce succès est le fruit d'années de travail acharné et de recherche de nouvelles approches narratives reflétant la diversité et la complexité de la société marocaine.

Avec sa participation continue aux festivals internationaux de cinéma, "TRIPLE A" vise à renforcer sa position en tant qu'une des oeuvres cinématographiques marocaines capables de transcender les frontières locales pour atteindre un public plus large à travers le monde. Sa nomination au Festival international du film d'Alexandrie constitue une nouvelle reconnaissance de son importance artistique et sociale.