Cote d'Ivoire: Gouvernance intégrée des frontières - Un cadre partenarial est mis en place entre la Cnfci et les partenaires au développement

Dans l'objectif d’une meilleure gouvernance des frontières ivoiriennes, M Diakalidia Konaté Secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (Cnfci) a, au nom du Premier ministre Robert Beugré MAMBE, Président de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire, présidé la mise en place ce jeudi 26 septembre 2024, à Abidjan, d'un cadre partenarial entre la Cnfci et les partenaires au développement intervenant aux frontières ivoiriennes. A appris allafrica.com de sources officielles.

Y ont pris part les partenaires au développement et les ONGS intervenant aux frontières terrestre, maritime et aérienne de la Côte d’Ivoire.

Dans son propos introductif, le Secrétaire exécutif a expliqué le bien- fondé de la mise en place du cadre et situer son objectif général. A l’en croire, l’objectif visé à travers la mise en place de ce cadre est d’offrir un outil fiable d’information, de coordination et d’aide à la décision pour une meilleure orientation et un meilleur calibrage des projets dans les zones frontalières de la Côte d’Ivoire, en vue d’aider chacun des acteurs à donner une plus-value à leurs actions dans ces zones et une meilleure rationalisation des ressources disponibles pour le bonheur des populations concernées.

C’est pourquoi, il a exprimé ses sincères remerciements à l’ensemble des partenaires au développement pour leur collaboration et leur volonté d’accompagner véritablement la Côte d’Ivoire, à une mise en œuvre réussie de sa politique nationale de gestion intégrée de ses frontières.

Il a ensuite présenté le contenu de ce partenariat notamment ses objectifs spécifiques, ses valeurs et son organe de mise en œuvre.

De cette présentation, il en ressort que de manière spécifique, le cadre partenarial vise à mobiliser les acteurs intervenant dans les zones frontalières autour d'une vision commune de la gouvernance intégrée des frontières ,optimiser l’utilisation les ressources liées aux différentes interventions dans les zones frontalières ,accroître l'efficacité et l'impact des interventions dans les zones frontalières et renforcer les capacités des structures étatiques et des acteurs non étatiques impliqués dans la gouvernance des frontières.

Ses valeurs sont la confiance, la transparence, le respect mutuel, le plein engagement pour atteindre ensemble les objectifs communs, l’inclusivité et la pérennisation des initiatives et des projets et son organe de mise en œuvre se compose d’un comité de pilotage et d’un secrétariat technique.

Le comité de pilotage est présidé par le Secrétaire exécutif de la Cnfci et comprend les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (Ptf). Il se réunit deux fois par année, et extraordinairement en cas de besoin.

Quant au secrétariat technique, l’organe opérationnel il est chapeauté par le Coordonnateur Technique en charge des projets et programmes du Se-Cnfci et comprend les autorités préfectorales des zones frontalières, les points focaux des Partenaires Techniques et Financiers, des techniciens du Se-Cnfci et des organisations de la société civile.

Il se réunit autant de fois que de besoin, pour faciliter la mise en œuvre des actions ou initiatives

A la suite de cette présentation, Coulibaly Amadou Zanafongo coordinateur de l’Organisation professionnelle des éleveurs du nord de la Cote d’ivoire ( Openci ) ,à l’instar des autres participants, n’a pas caché sa joie de voir se concrétiser la mise en place du cadre partenarial. « La mise en place de ce cadre partenarial est salutaire parce qu’aujourd’hui on se rend compte qu’il y a un nombre très pléthorique d’intervenants sur la bande frontalière et chacun fait ce qu’il veut dans son petit coin. Donc pour nous ce cadre partenarial va permettre de mutualiser ces actions et nous ne pouvons que saluer sa mise en place. A - t- il soutenu

Pour rappel, le gouvernement a adopté le 12 juin 2024 en conseil des ministres, la politique nationale de Gestion Intégrée des Frontières de la Côte d’Ivoire (PNGIF-CI) ainsi que son plan d’actions budgétisé en vue d’inscrire l’ensemble des actions de l’Etat aux frontières terrestre, maritime et aérienne dans un cadre programmatique cohérent et améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations frontalières.

Pour y parvenir, une séance de travail technique, organisée le 12 septembre 2024 au siège de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire (Cnfci) avec l’ensemble des Partenaires au Développement intervenant dans les zones frontalières a permis de consolider le projet de cadre partenarial entre la Cnfci et les Partenaires au développement.