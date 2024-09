Afrique: Asecna- Le Gabonais Prosper Zo'o Minto'o, nouveau Dg

Élu dans la soirée du 27 septembre 2024, le gabonais arrive à la tête d’une institution qui a connu de fortes évolutions. Son principal challenge : regagner la confiance des équipes. Rapport gabonmediatime.com. Réunis à Dakar vendredi 27 septembre, les ministres des Transports aériens des 19 pays membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) ont choisi Prosper Zo’o Minto’o pour diriger l’organisation durant les quatre prochaines années. Élu par 10 voix sur 18 au terme d’un second tour qui l’a vu affronter des candidats du Burkina Faso et du Tchad.

Selon la source, au terme d’une longue et passionnante campagne, le Gabon et son candidat Prosper Zo’o Minto’o ont emporté l’assentiment du collège électoral de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. En effet, le profil du diplômé de l’ingénieur en électronique appliquée, pur produit de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSIL, Gabon), de l’Institut national des Sciences Appliquées (INSA, Toulouse) et de l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC, Toulouse), a su convaincre ses pairs.

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar a donc désormais un nouveau directeur général. Une victoire méritée et tout logiquement un mandat de 4 ans durant lequel, son leadership devra, de nouveau, faire briller son savoir-faire et l’institution composée de 19 États membres.